    Philips Avent Baby Monitor Câmera do bebê conectada

    SCD643/26

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Sempre ao lado do seu bebê

    Monitore seu bebê com segurança e de qualquer lugar com a Câmera do bebê conectada Philips Avent. A câmera HD, a função talk back real e o sistema de conexão segura mantêm você em contato com o seu pequeno de qualquer lugar por meio do aplicativo Baby Monitor+.

    Philips Avent Baby Monitor Câmera do bebê conectada

    Sempre ao lado do seu bebê

    Tranquilidade sobre o seu bebê sempre

    • Sistema de conexão segura
    • Câmera Full HD
    • Conecte-se pelo aplicativo Baby Monitor+
    • Recursos de conforto
    Projetado para manter você sempre em contato com o seu bebê

    Projetado para manter você sempre em contato com o seu bebê

    O sistema de conexão segura usa vários links criptografados da unidade do bebê para o aplicativo, garantindo uma conexão confiável e privada.

    Câmera Full HD com visão noturna e zoom digital

    Câmera Full HD com visão noturna e zoom digital

    Ouça cada risadinha, balbucio e soluço com total clareza. A unidade do bebê tem uma câmera Full HD com visão noturna e zoom digital, oferecendo imagens nítidas do quarto do seu pequeno dia e noite.

    Veja cada movimento, ouça cada risada

    Veja cada movimento, ouça cada risada

    Veja e ouça seu pequeno quando estiver em casa ou em qualquer outro lugar usando o aplicativo Baby Monitor+ da Philips Avent. Usando Wi-Fi ou Internet móvel, você pode monitorar e acalmar seu bebê de onde quer que você esteja.

    Nunca muito quente nem fria: a temperatura do ambiente sempre na medida certa

    Nunca muito quente nem fria: a temperatura do ambiente sempre na medida certa

    Com alertas de alta e baixa temperatura, o termômetro integrado ajuda a manter seu pequeno confortável. O equilíbrio perfeito de aconchego para um descanso ideal.

    Sonecas tranquilas com luz noturna ambiente relaxante

    Sonecas tranquilas com luz noturna ambiente relaxante

    Dê ao quarto do seu pequeno um brilho acolhedor com a luz noturna ambiente integrada da unidade do bebê. Ligue e desligue ou ajuste o brilho pelo aplicativo Baby Monitor+.

    Capture cada momento precioso com o aplicativo

    Capture cada momento precioso com o aplicativo

    Tire fotos do seu bebê e capture cada momento precioso do seu pequeno com o aplicativo Baby Monitor+.

    Fale e ouça seu pequeno ao mesmo tempo

    Fale e ouça seu pequeno ao mesmo tempo

    Nada de walkie-talkies! Nossa babá eletrônica usa apenas talk back real, para que, com o toque de um botão, você e seu bebê possam cantar, acalmar-se ou rir juntos sem interrupções.

    Sons para acalmar e tranquilizar

    Sons para acalmar e tranquilizar

    Escolha entre 15 faixas relaxantes, desde o canto de pássaros no jardim e sons da natureza à noite até canções de ninar, incluindo Rock-a-Bye Baby. Você também pode gravar a sua própria voz para reproduzir quando quiser. Afinal, o que é melhor do que o som da voz dos pais?

    Rotação manual da câmera para uma visão completa do quarto do bebê

    Rotação manual da câmera para uma visão completa do quarto do bebê

    A visão da câmera pode ser ajustada horizontalmente e verticalmente para mostrar diferentes ângulos do quarto do bebê.

    Especificações técnicas

    • Conforto

      Modo vídeo
      Sim
      Alerta
      • perda de conexão
      • temperatura
      • E
      • detecção de movimento
      Monitoramento em segundo plano
      Sim, você poderá ouvir o seu bebê enquanto o telefone estiver bloqueado ou usando outros aplicativos

    • Lig/Desl

      Fonte de alimentação da câmera do bebê
      Funciona somente com sistema elétrico com fio

    • Recursos

      Modo de conexão
      Modo somente aplicativo wireless
      Alcance de conectividade móvel
      Ilimitado, requer conexão com a Internet
      Sistemas operacionais (aplicativo)
      iOS 13+ e superior, e Android 6 e superior
      Resolução da câmera da unidade do bebê
      Full HD 1080p
      Canções de ninar, sons e ruído branco
      Sim, inclui temporizador
      Grave sons personalizados
      Sim, via aplicativo
      Aplicativo móvel (aplicativo)
      Babá eletrônica Philips Avent Baby Monitor+
      Termômetro de ambiente
      Sim, inclui alerta

    • Suporte de software

      Atualizações de software
      • A Philips oferece atualizações de software relevantes por um período de 2 anos
      • após a data da compra

    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.

