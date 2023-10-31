SCD643/26
Sempre ao lado do seu bebê
Monitore seu bebê com segurança e de qualquer lugar com a Câmera do bebê conectada Philips Avent. A câmera HD, a função talk back real e o sistema de conexão segura mantêm você em contato com o seu pequeno de qualquer lugar por meio do aplicativo Baby Monitor+.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
O sistema de conexão segura usa vários links criptografados da unidade do bebê para o aplicativo, garantindo uma conexão confiável e privada.
Ouça cada risadinha, balbucio e soluço com total clareza. A unidade do bebê tem uma câmera Full HD com visão noturna e zoom digital, oferecendo imagens nítidas do quarto do seu pequeno dia e noite.
Veja e ouça seu pequeno quando estiver em casa ou em qualquer outro lugar usando o aplicativo Baby Monitor+ da Philips Avent. Usando Wi-Fi ou Internet móvel, você pode monitorar e acalmar seu bebê de onde quer que você esteja.
Com alertas de alta e baixa temperatura, o termômetro integrado ajuda a manter seu pequeno confortável. O equilíbrio perfeito de aconchego para um descanso ideal.
Dê ao quarto do seu pequeno um brilho acolhedor com a luz noturna ambiente integrada da unidade do bebê. Ligue e desligue ou ajuste o brilho pelo aplicativo Baby Monitor+.
Tire fotos do seu bebê e capture cada momento precioso do seu pequeno com o aplicativo Baby Monitor+.
Nada de walkie-talkies! Nossa babá eletrônica usa apenas talk back real, para que, com o toque de um botão, você e seu bebê possam cantar, acalmar-se ou rir juntos sem interrupções.
Escolha entre 15 faixas relaxantes, desde o canto de pássaros no jardim e sons da natureza à noite até canções de ninar, incluindo Rock-a-Bye Baby. Você também pode gravar a sua própria voz para reproduzir quando quiser. Afinal, o que é melhor do que o som da voz dos pais?
A visão da câmera pode ser ajustada horizontalmente e verticalmente para mostrar diferentes ângulos do quarto do bebê.
