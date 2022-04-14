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Shaver series 7000 Ideal para a pele sensível
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S7310/12
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O que significam os símbolos do barbeador Philips série 7000?
O que significam os símbolos do Philips Shaver?
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Shaver series 7000Suporte e suportes para cabeças de corte
ShaverAparador preciso
Tampa de proteção
ShaversEscova de limpeza
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