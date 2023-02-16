ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

Go to promotion

90 dias para testar

Teste seu produto; se não ficar satisfeito, devolveremos seu dinheiro.

Saiba mais

  • Deslize e barbear suaves
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves
  • Deslize e barbear suaves

Descontinuado

Shaver series 7000Ideal para a pele sensível

S7310/12

4.4
| (62) Críticas | 86% recomendam este produto

2 Prémios

Deslize e barbear suaves
A série 7000 da Philips protege contra os principais sinais de irritação de pele. Os anéis do SkinGlide contêm revestimento antifricção para que o barbeador deslize pelo rosto. As lâminas cortam rente à pele e a protegem, mesmo com barba por fazer por três dias.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Produto nº 1 da Philips para peles sensíveis*

Deslize e barbear suaves

  • Anéis que deslizam na pele

  • Lâminas GentlePrecisionPRO

  • Aparador preciso SmartClick

Anéis que deslizam na pele com revestimento antifricção para deslizar suavemente

Anéis que deslizam na pele com revestimento antifricção para deslizar suavemente

Experimente um barbear mais confortável com anéis antifricção que deslizam na pele revestidos com microesferas. Milhares de pequenas esferas redondas reduzem a fricção e resistência superficial entre a máquina de barbear e a pele. Isso dá à máquina de barbear um deslizamento suave e fácil e ajuda a proteger contra a irritação da pele.

Lâminas protegem a pele e têm corte rente até mesmo em 3 dias com a barba por fazer

Lâminas protegem a pele e têm corte rente até mesmo em 3 dias com a barba por fazer

Nosso sistema de corte atualizado tem tecnologia de proteção para a pele, desenvolvida para corte apenas dos pelos e não da pele. As lâminas em forma de V deixam a pele longe das lâminas para um barbear rente e suave, mesmo em 3 dias com a barba por fazer.

5 cabeças flexíveis seguem contornos com menos pressão

5 cabeças flexíveis seguem contornos com menos pressão

Nossas cabeças de barbear flexionam facilmente em cinco direções, seguindo de forma suave todos os contornos do rosto e pescoço. Menos pressão é necessária para raspar de perto e a irritação da pele é minimizada.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

62

Críticas

86%

recomendam este produto

16/02/2023

Brasil

Brasil

Peles sensíveis

Uso barbeadores Philips desde dos meus 18 anos, no início foi complicado, a pele recusa e fica avermelhada e irritada a região, mas no manual dizia que era normal por poucos dias e realmente foi, então tive vários nesses mais de 30 anos, hoje tenho 54 e estou com esse modelo S7310 há 2 anos e satisfeito, faço o barbear dia sim e dia não e ainda não vejo a necessidade de comprar novas lâminas, mas o site orienta a trocar, pena que as originais custam mais de 300 reais, talvez compre similar. Mas é um aparelho excelente, meus anteriores foram S5050, RQ1045 e S1030 os quais ainda estão funcionando... Série 9000 é um sonho muito distante pelo valor, mas deve ser excelente também....

Prós

Qualidade do produto, barbear limpo e liso, lavável.

Contras

Lâminas de reposição extremamente caras...

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado

23/11/2021

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Barba bem feita com o barbeador elétrico.

Uso este barbeador enquanto estou tomando banho e a barba fica bem feita, mesmo na área do pescoço. Já usei fora do banho, somente com o gel de barbear e a barba também ficou bem feita. Sua bateria é duravel. Se seguir as instruções do manual você não terá problemas com o barbear.

Prós

Bateria de longa duração, a prova d'água e com pouco peso.

Contras

Até o momento não identifiquei nenhuma desvantagem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Barbeador elétrico seco/molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Barbeador elétrico seco/molhado

26/03/2020

Brasil

Brasil

Barbeador top definitivo

Aparelho perfeito! Uso há mais de um ano e não perdeu o fio das lâminas ou apresentou defeito. Este não troco mais. Basta limpar as lâminas com escova e água a cada 4 barbas e terá o corte garantido me impressionou.

Prós

Barbas rentes e confortáveis e lâminas que não perdem o fio com mais de um ano de uso. Parou de cortar basta limpar as lâminas e pronto.

Contras

Preço alto no Brasil. Mas o preço justifica a qualidade.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. Nº 1 da Philips em peles sensíveis em comparação com outros barbeadores Philips

  2. Reduziu o atrito na pele de 90% dos homens testados vs. produto anterior da Philips. Teste realizado na Holanda em 2014