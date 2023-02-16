90 dias para testar
Teste seu produto; se não ficar satisfeito, devolveremos seu dinheiro.
Descontinuado
Anéis que deslizam na pele
Lâminas GentlePrecisionPRO
Aparador preciso SmartClick
Experimente um barbear mais confortável com anéis antifricção que deslizam na pele revestidos com microesferas. Milhares de pequenas esferas redondas reduzem a fricção e resistência superficial entre a máquina de barbear e a pele. Isso dá à máquina de barbear um deslizamento suave e fácil e ajuda a proteger contra a irritação da pele.
Nosso sistema de corte atualizado tem tecnologia de proteção para a pele, desenvolvida para corte apenas dos pelos e não da pele. As lâminas em forma de V deixam a pele longe das lâminas para um barbear rente e suave, mesmo em 3 dias com a barba por fazer.
Nossas cabeças de barbear flexionam facilmente em cinco direções, seguindo de forma suave todos os contornos do rosto e pescoço. Menos pressão é necessária para raspar de perto e a irritação da pele é minimizada.
Prémios
4.4
de 5
62
Críticas
86%
recomendam este produto
Kananciue
16/02/2023
Brasil
Peles sensíveis
Uso barbeadores Philips desde dos meus 18 anos, no início foi complicado, a pele recusa e fica avermelhada e irritada a região, mas no manual dizia que era normal por poucos dias e realmente foi, então tive vários nesses mais de 30 anos, hoje tenho 54 e estou com esse modelo S7310 há 2 anos e satisfeito, faço o barbear dia sim e dia não e ainda não vejo a necessidade de comprar novas lâminas, mas o site orienta a trocar, pena que as originais custam mais de 300 reais, talvez compre similar. Mas é um aparelho excelente, meus anteriores foram S5050, RQ1045 e S1030 os quais ainda estão funcionando... Série 9000 é um sonho muito distante pelo valor, mas deve ser excelente também....
Prós
Qualidade do produto, barbear limpo e liso, lavável.
Contras
Lâminas de reposição extremamente caras...
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado
23/11/2021
Brasil
Comprador verificado
Barba bem feita com o barbeador elétrico.
Uso este barbeador enquanto estou tomando banho e a barba fica bem feita, mesmo na área do pescoço. Já usei fora do banho, somente com o gel de barbear e a barba também ficou bem feita. Sua bateria é duravel. Se seguir as instruções do manual você não terá problemas com o barbear.
Prós
Bateria de longa duração, a prova d'água e com pouco peso.
Contras
Até o momento não identifiquei nenhuma desvantagem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Barbeador elétrico seco/molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Barbeador elétrico seco/molhado
Dvdsrad
26/03/2020
Brasil
Barbeador top definitivo
Aparelho perfeito! Uso há mais de um ano e não perdeu o fio das lâminas ou apresentou defeito. Este não troco mais. Basta limpar as lâminas com escova e água a cada 4 barbas e terá o corte garantido me impressionou.
Prós
Barbas rentes e confortáveis e lâminas que não perdem o fio com mais de um ano de uso. Parou de cortar basta limpar as lâminas e pronto.
Contras
Preço alto no Brasil. Mas o preço justifica a qualidade.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7310/12 Barbeador elétrico seco/molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
Nº 1 da Philips em peles sensíveis em comparação com outros barbeadores Philips
Reduziu o atrito na pele de 90% dos homens testados vs. produto anterior da Philips. Teste realizado na Holanda em 2014