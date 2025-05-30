Termos de pesquisa

  • Barbear rente Barbear rente Barbear rente

    Philips Shaver 500 Series Barbeador elétrico compacto para uso seco ou molhado

    S591/05

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Barbear rente

    O design compacto do Philips série 500 proporciona uma barba rente até em movimento. Com o nosso barbeador portátil, você terá a melhor aparência possível a qualquer hora e em qualquer lugar.

    Conheça todos os benefícios

    Philips Shaver 500 Series Barbeador elétrico compacto para uso seco ou molhado

    Produtos semelhantes

    Ver todos Barbeadores para viagem

    Barbear rente

    até em movimento

    • Lâminas SteelPrecision
    • Tecnologia Levanta e Corta
    • Cabeças flutuantes 3D
    • Design compacto
    Barba bem-feita, onde quer que esteja

    Barba bem-feita, onde quer que esteja

    O nosso sistema de barbear giratório Levanta e Corta exclusivo levanta suavemente o pelo da raiz sem cortar a pele, resultando em uma barba bem-feita.

    Eficiência em todas as direções

    Eficiência em todas as direções

    Nossas lâminas SteelPrecision giratórias de 360 graus cortam pelos que crescem em diferentes direções. Com 3.000.000 movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido a qualquer hora, em qualquer lugar.

    Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

    Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

    Projetadas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flutuantes 3D flutuam em três direções para um contato ideal com a pele, garantindo um barbear confortável.

    Design compacto

    Design compacto

    O tamanho compacto do barbeador, combinado com uma aparência elegante e moderna, garante que você se destaque em grande estilo, onde quer que vá.

    Poderoso, mas silencioso

    Poderoso, mas silencioso

    O potente motor magnético permite barbear até mesmo barbas mais espessas, proporcionando um acabamento suave e bem-feito, onde quer que você esteja.

    Aço anticorrosão que respeita a pele

    Aço anticorrosão que respeita a pele

    As lâminas do nosso barbeador são fabricadas em aço hipoalergênico europeu que resiste à corrosão, é suave na pele e evita que as lâminas acumulem impurezas.

    Um barbear confortável e refrescante, seco ou molhado

    Um barbear confortável e refrescante, seco ou molhado

    Não importa se você prefere um barbear a seco confortável ou um refrescante barbear molhado com gel ou espuma, nosso barbeador se adapta às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço sob água corrente.

    Bateria potente de íon de lítio

    Bateria potente de íon de lítio

    Experimente a praticidade de uma bateria potente de íon de lítio com até 40 minutos de autonomia com uma única carga de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta conectá-lo à tomada por 5 minutos para obter carga suficiente para um barbear completo.

    Estojo de transporte para guardar e proteger seu barbeador

    Estojo de transporte para guardar e proteger seu barbeador

    Garanta a segurança de seu barbeador onde quer que você vá. Projetado com um design elegante, este estojo de transporte é mais do que apenas um item de proteção.

    Viaje com tranquilidade

    Viaje com tranquilidade

    A tampa magnética mantém a cabeça de corte limpa, enquanto a trava para viagem impede que o barbeador se ligue acidentalmente, permitindo que você desfrute de sua viagem sem qualquer preocupação.

    Feito para durar

    Feito para durar

    Os nossos barbeadores Philips são desenvolvidos com foco na precisão e na durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. Nossos barbeadores passam por testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e durável. Desfrute de um barbeador que resiste ao teste do tempo.

    Carregamento prático

    Carregamento prático

    Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspectos da criação de produtos. Nossa ambição é diminuir o desperdício e reduzir o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Se você precisar de um, vá até www.philips.com/support e encontre uma unidade de alimentação disponível.

    Especificações técnicas

    • Acessórios

      Viagem e armazenamento
      Estojo p/ viagem

    • Lig/Desl

      Tipo da bateria
      Íon de lítio
      Carregamento
      • Carga completa em 1 hora
      • Carregamento rápido em 5 minutos
      Tempo de funcionamento
      40 minutos
      Voltagem automática
      5 V

    • Design

      Cor
      Preto metálico
      Cabo
      Manuseio e formato que cabe na mão

    • Serviço

      Cabeça de reposição
      Troque as lâminas pelas SH71 a cada dois anos
      Garantia
      2 anos

    • Barbear de alto desempenho

      Sistema de aparar pelos
      • Lâminas SteelPrecision
      • Tecnologia Levanta e Corta
      Ajustável aos contornos
      Cabeças flutuantes 3D

    • Fácil de usar

      Seco/molhado
      Uso seco e molhado
      Limpeza
      Totalmente lavável
      Visor
      Indicador do nível da bateria

    Badge-D2C

    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.

    Produtos sugeridos

    Produtos recentemente consultados

    Críticas

    Seja o primeiro a avaliar este item

    Registar

    Assine nossa newsletter

    Descubra

    Clube Philips

    Inscrever-se para obter
    benefícios exclusivos

    Assine nossa newsletter

    Promoções e cupons exclusivos

     

    Lançamentos de produto

    Dicas e conteúdos

    *
    Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!
    O que isso significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.