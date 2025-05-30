S591/05
Barbear rente
O design compacto do Philips série 500 proporciona uma barba rente até em movimento. Com o nosso barbeador portátil, você terá a melhor aparência possível a qualquer hora e em qualquer lugar.Conheça todos os benefícios
O nosso sistema de barbear giratório Levanta e Corta exclusivo levanta suavemente o pelo da raiz sem cortar a pele, resultando em uma barba bem-feita.
Nossas lâminas SteelPrecision giratórias de 360 graus cortam pelos que crescem em diferentes direções. Com 3.000.000 movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido a qualquer hora, em qualquer lugar.
Projetadas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flutuantes 3D flutuam em três direções para um contato ideal com a pele, garantindo um barbear confortável.
O tamanho compacto do barbeador, combinado com uma aparência elegante e moderna, garante que você se destaque em grande estilo, onde quer que vá.
O potente motor magnético permite barbear até mesmo barbas mais espessas, proporcionando um acabamento suave e bem-feito, onde quer que você esteja.
As lâminas do nosso barbeador são fabricadas em aço hipoalergênico europeu que resiste à corrosão, é suave na pele e evita que as lâminas acumulem impurezas.
Não importa se você prefere um barbear a seco confortável ou um refrescante barbear molhado com gel ou espuma, nosso barbeador se adapta às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço sob água corrente.
Experimente a praticidade de uma bateria potente de íon de lítio com até 40 minutos de autonomia com uma única carga de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta conectá-lo à tomada por 5 minutos para obter carga suficiente para um barbear completo.
Garanta a segurança de seu barbeador onde quer que você vá. Projetado com um design elegante, este estojo de transporte é mais do que apenas um item de proteção.
A tampa magnética mantém a cabeça de corte limpa, enquanto a trava para viagem impede que o barbeador se ligue acidentalmente, permitindo que você desfrute de sua viagem sem qualquer preocupação.
Os nossos barbeadores Philips são desenvolvidos com foco na precisão e na durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. Nossos barbeadores passam por testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e durável. Desfrute de um barbeador que resiste ao teste do tempo.
Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspectos da criação de produtos. Nossa ambição é diminuir o desperdício e reduzir o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Se você precisar de um, vá até www.philips.com/support e encontre uma unidade de alimentação disponível.
