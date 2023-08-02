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Descontinuado
S5466/17
Lâminas ComfortTech
Cabeças de contorno 360°
Display avançado
Aparador preciso SmartClick
As lâminas autoafiadoras proporcionam um barbear limpo e eficiente com o máximo de conforto para a pele. As tampas curvadas da lâmina protegem sua pele das lâminas, que cortam suavemente os pelos logo acima do nível da pele.
As cabeças de contorno 360° totalmente flexíveis acompanham seus contornos faciais. Experimente o contato ideal com a pele para um barbear completo e suave.
O barbeador foi projetado com um cabo ergonômico para que cada movimento fique natural. O novo cabo ergonômico com borracha antideslizante permite um barbear fácil e sem esforço, mesmo durante o uso no chuveiro.
3.5
de 5
2
Críticas
Alds
02/08/2023
Brasil
Excelente barbeador, cumpre o que promete.
Sou militar, preciso fazer a barba diariamente de forma a não ficar pontas dos pelos arranhando. 1ª Semana de uso: dificuldade para fazer uma barba bem feita, pois com os pelos isolados que restam, fiquei o total de em media 15 min girando o barbeador para a barba ficar bem feita. 2ª Semana: Peguei o jeito e angulação de cada uma das três laminas e comecei a terminar de fazer a barba em até 8 à 10min, ainda cortei meu queixo alguns dias, acho que pelo excesso de passagem no mesmo local ou pela busca do corte rente a pele. 3ª Semana: Vi que a barba fica mais fácil e rápido de fazer caso, mesmo que não dê para fazer esfoliação, eu "coçasse" toda a barba de forma a levantar os pelos e dps barbear. O barbeador daí em diante, a bateria dura basicamente a semana toda, salvo quando faço a barba duas vezes ao dia por motivos diversos. Já que a barba cresce mais rápido do que quando feita com a gillete convencional. No mais, ela é bem pratica, fácil de limpar, o indicador de limpeza funciona bem mas recomendo limpeza logo após cada barbear para que os pelos não fiquem grudados dentro do equipamento e precise de uma escova super macia para limpar totalmente. Caso fique, resolvi facilmente com agua corrente por uns 2min no local. Devido ao valor, não cheguei a testar nenhuma outra, não comprei uma mais barata por receio de não ser tão boa quanto e não comprei mais cara por receio de não fazer a barba como o esperado, logo, esse foi meu primeiro barbeador elétrico e é excelente. recomendo a compra deste.
Prós
bateria duradoura, barba bem feita, limpeza fácil
Contras
Manual não explica direito sobre as luzes indicadoras.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado
Flau
10/08/2024
Brasil
Bateria não sustenta carga
Produto não segura carga,,,, aparelho ainda novo, mas não funcional
Prós
Fácil limpeza e adere ao rosto
Contras
Não sustenta carga ....
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.