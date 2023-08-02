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  • Barbear fácil, limpo e confortável
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Descontinuado

Shaver series 5000Barbeador elétrico seco/molhado

S5466/17

3.5
| (2) Críticas
Barbear fácil, limpo e confortável
O barbeador Philips da série 5000 traz conforto para sua rotina matinal. Graças à cabeça totalmente flexível e ao seu cabo ergonômico, o uso do barbeador é intuitivo. Com abertura com toque único, ele pode ser facilmente limpo em alguns segundos.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Barbear fácil, limpo e confortável

  • Lâminas ComfortTech

  • Cabeças de contorno 360°

  • Display avançado

  • Aparador preciso SmartClick

Barbear limpo e eficiente com o máximo de conforto para a pele

Barbear limpo e eficiente com o máximo de conforto para a pele

As lâminas autoafiadoras proporcionam um barbear limpo e eficiente com o máximo de conforto para a pele. As tampas curvadas da lâmina protegem sua pele das lâminas, que cortam suavemente os pelos logo acima do nível da pele.

Mantém o contato com a pele para um barbear suave e sem desconforto

Mantém o contato com a pele para um barbear suave e sem desconforto

As cabeças de contorno 360° totalmente flexíveis acompanham seus contornos faciais. Experimente o contato ideal com a pele para um barbear completo e suave.

Cabo ergonômico com borracha antideslizante

Cabo ergonômico com borracha antideslizante

O barbeador foi projetado com um cabo ergonômico para que cada movimento fique natural. O novo cabo ergonômico com borracha antideslizante permite um barbear fácil e sem esforço, mesmo durante o uso no chuveiro.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

2

Críticas

4
3
1

02/08/2023

Brasil

Brasil

Excelente barbeador, cumpre o que promete.

Sou militar, preciso fazer a barba diariamente de forma a não ficar pontas dos pelos arranhando. 1ª Semana de uso: dificuldade para fazer uma barba bem feita, pois com os pelos isolados que restam, fiquei o total de em media 15 min girando o barbeador para a barba ficar bem feita. 2ª Semana: Peguei o jeito e angulação de cada uma das três laminas e comecei a terminar de fazer a barba em até 8 à 10min, ainda cortei meu queixo alguns dias, acho que pelo excesso de passagem no mesmo local ou pela busca do corte rente a pele. 3ª Semana: Vi que a barba fica mais fácil e rápido de fazer caso, mesmo que não dê para fazer esfoliação, eu "coçasse" toda a barba de forma a levantar os pelos e dps barbear. O barbeador daí em diante, a bateria dura basicamente a semana toda, salvo quando faço a barba duas vezes ao dia por motivos diversos. Já que a barba cresce mais rápido do que quando feita com a gillete convencional. No mais, ela é bem pratica, fácil de limpar, o indicador de limpeza funciona bem mas recomendo limpeza logo após cada barbear para que os pelos não fiquem grudados dentro do equipamento e precise de uma escova super macia para limpar totalmente. Caso fique, resolvi facilmente com agua corrente por uns 2min no local. Devido ao valor, não cheguei a testar nenhuma outra, não comprei uma mais barata por receio de não ser tão boa quanto e não comprei mais cara por receio de não fazer a barba como o esperado, logo, esse foi meu primeiro barbeador elétrico e é excelente. recomendo a compra deste.

Prós

bateria duradoura, barba bem feita, limpeza fácil

Contras

Manual não explica direito sobre as luzes indicadoras.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado

10/08/2024

Brasil

Brasil

Bateria não sustenta carga

Produto não segura carga,,,, aparelho ainda novo, mas não funcional

Prós

Fácil limpeza e adere ao rosto

Contras

Não sustenta carga ....

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Barbeador elétrico seco/molhado

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 