Sou militar, preciso fazer a barba diariamente de forma a não ficar pontas dos pelos arranhando. 1ª Semana de uso: dificuldade para fazer uma barba bem feita, pois com os pelos isolados que restam, fiquei o total de em media 15 min girando o barbeador para a barba ficar bem feita. 2ª Semana: Peguei o jeito e angulação de cada uma das três laminas e comecei a terminar de fazer a barba em até 8 à 10min, ainda cortei meu queixo alguns dias, acho que pelo excesso de passagem no mesmo local ou pela busca do corte rente a pele. 3ª Semana: Vi que a barba fica mais fácil e rápido de fazer caso, mesmo que não dê para fazer esfoliação, eu "coçasse" toda a barba de forma a levantar os pelos e dps barbear. O barbeador daí em diante, a bateria dura basicamente a semana toda, salvo quando faço a barba duas vezes ao dia por motivos diversos. Já que a barba cresce mais rápido do que quando feita com a gillete convencional. No mais, ela é bem pratica, fácil de limpar, o indicador de limpeza funciona bem mas recomendo limpeza logo após cada barbear para que os pelos não fiquem grudados dentro do equipamento e precise de uma escova super macia para limpar totalmente. Caso fique, resolvi facilmente com agua corrente por uns 2min no local. Devido ao valor, não cheguei a testar nenhuma outra, não comprei uma mais barata por receio de não ser tão boa quanto e não comprei mais cara por receio de não fazer a barba como o esperado, logo, esse foi meu primeiro barbeador elétrico e é excelente. recomendo a compra deste.