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SH50Cabeças de corte de substituição

SH50/50

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Deixe seu barbeador como novo
No período de dois anos, as cabeças do barbeador cortam 9 milhões de pelos do rosto. Substitua-as e obtenha 100% de desempenho novamente.
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  • Lâminas MultiPrecision

  • Adapta-se ao design arredondado da série S5000

  • Adapta-se ao design arredondado da série S6000

Um barbear rápido e rente

Um barbear rápido e rente

As lâminas MultiPrecision levantam e cortam todos os pelos, inclusive os pelos mais curtos, em poucos movimentos.

Para barbeadores das séries 5000 e 6000 com design arredondado

Para barbeadores das séries 5000 e 6000 com design arredondado

Verifique a parte de trás do cabo do barbeador para confirmar qual é a cabeça de substituição correta. Precisa de ajuda? Acesse philips.com/accessories

Deixe seu barbeador como novo de forma simples

Deixe seu barbeador como novo de forma simples

1. Abra o barbeador pressionando o botão de liberação; 2. Remova os anéis de retenção girando-os no sentido anti-horário; 3. Retire as cabeças de corte antigas e insira cuidadosamente as substituições; verifique se as cabeças estão perfeitamente alinhadas ao instalar; 4. Substitua os anéis de retenção e prenda-os girando a trava no sentido horário; 5. Caso a cabeça de corte seja fechada corretamente, você ouvirá um clique ao encaixá-la no lugar.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

27/09/2018

Brasil

Brasil

Perfeito

Ótimo produto,acabamento e um corte otimo,designer bonito e fácil manuseio.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Cabeças de corte de substituição

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Avisos legais

  1. onde existem instalações