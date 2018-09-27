Lâminas MultiPrecision
Adapta-se ao design arredondado da série S5000
Adapta-se ao design arredondado da série S6000
As lâminas MultiPrecision levantam e cortam todos os pelos, inclusive os pelos mais curtos, em poucos movimentos.
Verifique a parte de trás do cabo do barbeador para confirmar qual é a cabeça de substituição correta. Precisa de ajuda? Acesse philips.com/accessories
1. Abra o barbeador pressionando o botão de liberação; 2. Remova os anéis de retenção girando-os no sentido anti-horário; 3. Retire as cabeças de corte antigas e insira cuidadosamente as substituições; verifique se as cabeças estão perfeitamente alinhadas ao instalar; 4. Substitua os anéis de retenção e prenda-os girando a trava no sentido horário; 5. Caso a cabeça de corte seja fechada corretamente, você ouvirá um clique ao encaixá-la no lugar.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Wesleyjeff
27/09/2018
Brasil
Perfeito
Ótimo produto,acabamento e um corte otimo,designer bonito e fácil manuseio.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Cabeças de corte de substituição
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onde existem instalações