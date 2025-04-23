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Shaver series 3000 Barbeador elétrico seco ou molhado
Descontinuado
Suporte
S3222/52
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Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?
O que significam as luzes no meu barbeador Philips S1000, S3000 ou X3000?
O que significam os símbolos do Philips Shaver?
Qual espuma ou gel posso usar com meu barbeador Philips?
Posso carregar o barbeador após cada uso?
Shaver series 3000Tampa de proteção
Shaver series 3000Suporte
SH30Cabeças de corte de substituição
Moldura de retenção das cabeças de corte
Transformador HQ8505
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