Descontinuado
Cabeças de corte 5D Pivot & Flex
Lâminas ComfortCut
Aparador retrátil
60 minutos para barbear, 1h de carga
O barbeador Philips 3000 possui um pivô de 5 direções que alcança todos os ângulos e curvas do seu rosto e pescoço. Este barbeador consegue eliminar qualquer pelo que esteja acima do nível da pele, proporcionando um acabamento uniforme e suave.
Obtenha um barbear limpo e confortável com este barbeador Philips. As 27 lâminas ComfortCut deste barbeador elétrico cortam cada pelo acima do nível da pele para um acabamento uniforme e suave.
Escolha entre um prático barbear a seco, ou um confortável barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.
4.3
de 5
86
Críticas
80%
recomendam este produto
Tauryc
27/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto!
Produto anatomicamente adequado e de uso fácil. Apara de maneira satisfatória, A operação seco e molhado amplia as formas de utilização.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-06-15
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-06-15
cassiusmarcelo
01/05/2026
Brasil
Comprador verificado
O produto tem boa aplicação para pele sensível!
Esse barbeador vale cada centavo! É muito eficiente e extremamente agradável de usar! Ainda mais para pele sensível!!!
Prós
Pode ser usado no chuveiro... excelente para pele sensível...
Contras
Poderia ter maior autonomia de bateria
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-03-15
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-03-15
Katito
05/11/2025
Brasil
Comprador verificado
Elogio
Aparelho de excelente qualidade, corresponde a propaganda.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado