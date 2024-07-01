13 modos de preparo com controle no painel touch

A airfryer tamanho família conta com 13 modos predefinidos que facilitam o preparo de diferentes receitas. Com um simples toque, você pode fritar, assar, grelhar, tostar, reaquecer ou até manter os alimentos aquecidos. Também é possível ajustar manualmente o tempo e a temperatura para personalizar o preparo conforme o tipo de prato.