    Série 2000 Airfryer série 2000 de 6,2 L

    NA230/09

    Alimentos crocantes por fora e macios por dentro. A tecnologia exclusiva Rapid Air poupa tempo e energia, sem comprometer o sabor da comida. Acompanhe pela janela de visualização a transformação dos seus ingredientes favoritos em pratos saborosos preparados em menos de 15 minutos.

    Série 2000 Airfryer série 2000 de 6,2 L

    • Fácil de usar
    • Economia de tempo e energia
    • Menos óleo
    • Janela de visualização
    Alimentos crocantes com até 90% menos gordura

    Alimentos crocantes com até 90% menos gordura

    Com a tecnologia de circulação de ar quente, esta airfryer permite preparar pratos deliciosos com até 90% menos gordura, sem abrir mão da crocância e do sabor. Ideal para quem busca uma alimentação mais saudável no dia a dia.

    13 modos de preparo com controle no painel touch

    13 modos de preparo com controle no painel touch

    A airfryer tamanho família conta com 13 modos predefinidos que facilitam o preparo de diferentes receitas. Com um simples toque, você pode fritar, assar, grelhar, tostar, reaquecer ou até manter os alimentos aquecidos. Também é possível ajustar manualmente o tempo e a temperatura para personalizar o preparo conforme o tipo de prato.

    Janela com luz interna para acompanhar o preparo

    Janela com luz interna para acompanhar o preparo

    Com a janela de visualização e iluminação interna, você pode monitorar todo o processo de cozimento sem abrir sua airfryer Philips, evitando perda de calor e garantindo uma textura perfeita.

    Tela de toque para controle sem esforço

    Tela de toque para controle sem esforço

    A tela sensível ao toque fácil de usar tem 9 funções predefinidas para escolher: batatas fritas congeladas, batatas fritas frescas, coxas de frango, carne, peixe, café da manhã, legumes, bolo e manter aquecido.

    Receitas saborosas adaptadas à sua Airfryer em nosso aplicativo HomeID

    Receitas saborosas adaptadas à sua Airfryer em nosso aplicativo HomeID

    Descubra milhares de receitas gratuitas e definições específicas para a sua Airfryer. 93% dos usuários dizem que o aplicativo HomeID facilita o uso.**

    Limpeza rápida e fácil

    Limpeza rápida e fácil

    Economize tempo na limpeza com o nosso StarPlate antiaderente que pode ser colocado na lava-louças.

    Tamanho perfeito para qualquer cozinha com uma panela de 6,2 L

    Tamanho perfeito para qualquer cozinha com uma panela de 6,2 L

    O design compacto é ideal para qualquer cozinha, grande ou pequena. Capacidade para até 800 g de batatas fritas, 8 coxas de frango ou 800 g de legumes. Panela de 6,2 litros.

    Economize tempo e reduza o consumo de energia

    Economize tempo e reduza o consumo de energia

    Cozinhe até 50% mais rápido e economize até 70% de energia ao cozinhar com a Philips Airfryer em vez de usar o forno.***

    Alimentos deliciosamente crocantes com a tecnologia Rapid Air

    Alimentos deliciosamente crocantes com a tecnologia Rapid Air

    Crocante por fora e macio por dentro, com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air com o exclusivo design Starfish cria um fluxo de ar perfeito para cozinhar alimentos saborosos de forma rápida todas as vezes.

    Especificações técnicas

    • País de origem

      Produzido na
      China

    • Especificações técnicas

      Ligar/Desligar
      1.700
      Voltagem
      220-240
      Frequência
      50
      Número na embalagem
      1
      Bateria/pilha do produto
      Não

    • Especificações gerais

      Material primário
      Plástico
      Material secundário
      Metal
      Capacidade
      6,2 L
      Resistente ao calor
      Sim
      Pés antideslizantes
      Sim
      Tampa transparente
      não
      Interface
      Digital
      Comprimento do cabo
      0,8 m
      Armazenamento do cabo
      Sim
      Função Keep Warm
      Sim
      Programas
      13
      Número de cestas
      1
      Cesta removível
      Sim
      Timer
      Sim
      Controle remoto
      Não
      Tecnologia
      Tecnologia Rapid Air
      Botão liga/desliga integrado
      Sim
      Desligamento automático
      Sim
      Termostato ajustável
      Sim
      Luz indicadora de energia
      Sim
      Alças antitérmicas
      Sim
      Próprio para lava-louças
      Sim
      Indicador de temperatura
      Sim
      Estrutura externa fria
      Sim
      Temperatura máxima
      200 °C
      Acessórios inclusos 1
      N/A
      Acessórios relacionados 1
      Conjunto para grill
      Acessórios relacionados 2
      Conjunto para assar
      Acessórios relacionados 3
      Conjunto de cozimento de duas camadas
      Revestimento antiaderente
      Sim
      Garantia
      2 anos
      Cesta individual ou dupla
      Individual
      Conectividade
      Não

    • Peso e dimensões

      Comprimento do produto
      404
      Largura do produto
      309
      Altura do produto
      308
      Peso do produto
      5,35 kg
      Dimensão do produto
      404 x 309 x 308 mm
      Comprimento da embalagem
      370
      Largura da embalagem
      370
      Altura da embalagem
      335
      Peso da embalagem
      5,44 kg
      Dimensão da embalagem
      370 x 370 x 335 mm

    • Durabilidade

      Caso
      Embalagem sustentável
      Manual
      100% reciclável

    • *Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.
    • **Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.
    • ***Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.
