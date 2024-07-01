NA230/09
Alimentos deliciosos preparados de forma prática
Alimentos crocantes por fora e macios por dentro. A tecnologia exclusiva Rapid Air poupa tempo e energia, sem comprometer o sabor da comida. Acompanhe pela janela de visualização a transformação dos seus ingredientes favoritos em pratos saborosos preparados em menos de 15 minutos.Conheça todos os benefícios
Com a tecnologia de circulação de ar quente, esta airfryer permite preparar pratos deliciosos com até 90% menos gordura, sem abrir mão da crocância e do sabor. Ideal para quem busca uma alimentação mais saudável no dia a dia.
A airfryer tamanho família conta com 13 modos predefinidos que facilitam o preparo de diferentes receitas. Com um simples toque, você pode fritar, assar, grelhar, tostar, reaquecer ou até manter os alimentos aquecidos. Também é possível ajustar manualmente o tempo e a temperatura para personalizar o preparo conforme o tipo de prato.
Com a janela de visualização e iluminação interna, você pode monitorar todo o processo de cozimento sem abrir sua airfryer Philips, evitando perda de calor e garantindo uma textura perfeita.
A tela sensível ao toque fácil de usar tem 9 funções predefinidas para escolher: batatas fritas congeladas, batatas fritas frescas, coxas de frango, carne, peixe, café da manhã, legumes, bolo e manter aquecido.
Descubra milhares de receitas gratuitas e definições específicas para a sua Airfryer. 93% dos usuários dizem que o aplicativo HomeID facilita o uso.**
Economize tempo na limpeza com o nosso StarPlate antiaderente que pode ser colocado na lava-louças.
O design compacto é ideal para qualquer cozinha, grande ou pequena. Capacidade para até 800 g de batatas fritas, 8 coxas de frango ou 800 g de legumes. Panela de 6,2 litros.
Cozinhe até 50% mais rápido e economize até 70% de energia ao cozinhar com a Philips Airfryer em vez de usar o forno.***
Crocante por fora e macio por dentro, com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air com o exclusivo design Starfish cria um fluxo de ar perfeito para cozinhar alimentos saborosos de forma rápida todas as vezes.
