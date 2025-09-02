Alimentos crocantes por fora e macios por dentro. A tecnologia exclusiva Rapid Air poupa tempo e energia, sem comprometer o sabor da comida. Basta selecionar o tempo e a temperatura para desfrutar de deliciosos e saudáveis acompanhamentos e lanches preparados em menos de 15 minutos.
Desfrute de alimentos saudáveis com até 90% menos gordura*
Agora você pode preparar alimentos deliciosos e sem culpa, praticamente sem necessidade de adicionar óleo, para refeições saudáveis sem comprometer o sabor.
12 métodos de cozimento em um aparelho útil
Frite com ar, asse, grelhe, toste e muito mais. Ajuste facilmente o tempo e a temperatura com 12 formas diferentes de cozinhar, incluindo reaquecer rapidamente, descongelar e desidratar.
Receitas saborosas adaptadas à sua Airfryer em nosso aplicativo HomeID
Descubra milhares de receitas gratuitas e definições específicas para a sua Airfryer. 93% dos usuários dizem que o aplicativo HomeID facilita o uso.**
Limpeza rápida e fácil
Economize tempo na limpeza com a nossa panela StarPlate antiaderente que pode ser colocada na lava-louças.
Capacidade de 4,2 L para o preparo fácil de acompanhamentos e lanches
O design compacto é ideal para qualquer cozinha, grande ou pequena. Capacidade para até 500 g de batatas fritas, 6 coxas de frango ou 500 g de legumes em uma panela de 4,2 litros.
Economize tempo e reduza o consumo de energia
Cozinhe até 50% mais rápido e economize até 70% de energia ao cozinhar com a Philips Airfryer em vez de usar o forno.***
Alimentos deliciosamente crocantes com a tecnologia Rapid Air
Crocante por fora e macio por dentro, com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air com o exclusivo design Starfish cria um fluxo de ar perfeito para cozinhar alimentos saborosos de forma rápida todas as vezes.
*Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.
**Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.
***Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.