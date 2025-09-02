Termos de pesquisa

    Série 1000 Airfryer série 1000 de 4,2 L

    NA120/00

    Alimentos saborosos, preparados com praticidade

    Alimentos crocantes por fora e macios por dentro. A tecnologia exclusiva Rapid Air poupa tempo e energia, sem comprometer o sabor da comida. Basta selecionar o tempo e a temperatura para desfrutar de deliciosos e saudáveis acompanhamentos e lanches preparados em menos de 15 minutos.

    Série 1000 Airfryer série 1000 de 4,2 L

    • Fácil de usar
    • Economia de tempo e energia
    • Menos óleo
    • Tempo e temperatura ajustáveis
    Desfrute de alimentos saudáveis com até 90% menos gordura*

    Agora você pode preparar alimentos deliciosos e sem culpa, praticamente sem necessidade de adicionar óleo, para refeições saudáveis sem comprometer o sabor.

    12 métodos de cozimento em um aparelho útil

    Frite com ar, asse, grelhe, toste e muito mais. Ajuste facilmente o tempo e a temperatura com 12 formas diferentes de cozinhar, incluindo reaquecer rapidamente, descongelar e desidratar.

    Receitas saborosas adaptadas à sua Airfryer em nosso aplicativo HomeID

    Descubra milhares de receitas gratuitas e definições específicas para a sua Airfryer. 93% dos usuários dizem que o aplicativo HomeID facilita o uso.**

    Limpeza rápida e fácil

    Economize tempo na limpeza com a nossa panela StarPlate antiaderente que pode ser colocada na lava-louças.

    Capacidade de 4,2 L para o preparo fácil de acompanhamentos e lanches

    O design compacto é ideal para qualquer cozinha, grande ou pequena. Capacidade para até 500 g de batatas fritas, 6 coxas de frango ou 500 g de legumes em uma panela de 4,2 litros.

    Economize tempo e reduza o consumo de energia

    Cozinhe até 50% mais rápido e economize até 70% de energia ao cozinhar com a Philips Airfryer em vez de usar o forno.***

    Alimentos deliciosamente crocantes com a tecnologia Rapid Air

    Crocante por fora e macio por dentro, com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air com o exclusivo design Starfish cria um fluxo de ar perfeito para cozinhar alimentos saborosos de forma rápida todas as vezes.

    Especificações técnicas

    • País de origem

      Produzido na
      China

    • Especificações técnicas

      Ligar/Desligar
      1500W
      Voltagem
      220 - 240 V
      Frequência
      50 – 60 Hz
      Número na embalagem
      1
      Bateria/pilha do produto
      Não

    • Especificações gerais

      Material primário
      Plástico
      Material secundário
      Metal
      Capacidade
      4,2 L
      Resistente ao calor
      Sim
      Pés antideslizantes
      Sim
      Tampa transparente
      Não
      Interface
      Analógico
      Comprimento do cabo
      0,8 m
      Armazenamento do cabo
      Sim
      Função Keep Warm
      Não
      Programas
      Não
      Número de cestas
      1
      Cesta removível
      Sim
      Timer
      Sim
      Controle remoto
      Não
      Conectividade com a Internet
      Não
      Tecnologia
      Tecnologia Rapid Air
      Botão liga/desliga integrado
      Não
      Desligamento automático
      Sim
      Termostato ajustável
      Sim
      Luz indicadora de energia
      Não
      Alças antitérmicas
      Sim
      Próprio para lava-louças
      Sim
      Indicador de temperatura
      Não
      Estrutura externa fria
      Sim
      Temperatura máxima
      200
      Acessórios relacionados 1
      Conjunto de cozimento de duas camadas
      Acessórios relacionados 2
      Conjunto para assar
      Acessórios relacionados 3
      Conjunto para grill
      Revestimento antiaderente
      Sim
      Garantia
      2
      Cesta individual ou dupla
      Cesta individual
      Conectividade
      Sem conexão

    • Peso e dimensões

      Comprimento do produto
      273 mm
      Largura do produto
      368 mm
      Altura do produto
      293 mm
      Peso do produto
      4,2 kg
      Dimensão do produto
      273 x 368 x 293 mm
      Comprimento da embalagem
      330 mm
      Largura da embalagem
      330 mm
      Altura da embalagem
      328 mm
      Peso da embalagem
      4,31 kg
      Dimensão da embalagem
      330 x 330 x 328 mm

    • Durabilidade

      Caso
      90% de materiais reciclados
      Manual
      Papel 100% reciclado

    • *Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.
    • **Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.
    • ***Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.
