HR7302/90
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Recipiente com capacidade de 1,5 litros para preparar receitas para toda a família
2 anos de garantia
Motor de 750 W para um desempenho excelente e sem complicações no preparo de suas receitas favoritas
Se os ingredientes forem duros ou se você quiser misturá-los com precisão, a tecnologia PowerChop está do seu lado. Graças ao formato da lâmina, ao ângulo de corte e ao design do copo, você sempre terá os melhores resultados.
S-Blade, copo de 2 litros, disco fatiador, disco ralador, espremedor de frutas e batedor para criar suas receitas favoritas
Com a função de código de cores, você pode obter os melhores resultados de cada acessório usando a velocidade certa com base na cor.
2 ajustes de velocidade com código de cores para um controle perfeito
Especificações gerais
Acabamento
Serviço
Especificações técnicas
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.