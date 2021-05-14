Termos de pesquisa

    HR7302/90

    HR7302/90

    HR7302/90

    Produtos semelhantes

    Ver todos Processador de alimentos

    Recipiente com capacidade de 1,5 litros

    Recipiente com capacidade de 1,5 litros

    Recipiente com capacidade de 1,5 litros para preparar receitas para toda a família

    2 anos de garantia

    2 anos de garantia

    2 anos de garantia

    Motor de 750 W para um desempenho excelente

    Motor de 750 W para um desempenho excelente

    Motor de 750 W para um desempenho excelente e sem complicações no preparo de suas receitas favoritas

    Tecnologia PowerChop para melhores resultados sempre

    Tecnologia PowerChop para melhores resultados sempre

    Se os ingredientes forem duros ou se você quiser misturá-los com precisão, a tecnologia PowerChop está do seu lado. Graças ao formato da lâmina, ao ângulo de corte e ao design do copo, você sempre terá os melhores resultados.

    6 acessórios para criar suas receitas favoritas

    6 acessórios para criar suas receitas favoritas

    S-Blade, copo de 2 litros, disco fatiador, disco ralador, espremedor de frutas e batedor para criar suas receitas favoritas

    Use o ajuste de velocidade correto para cada acessório

    Com a função de código de cores, você pode obter os melhores resultados de cada acessório usando a velocidade certa com base na cor.

    2 ajustes de velocidade

    2 ajustes de velocidade com código de cores para um controle perfeito

    Especificações técnicas

    • Especificações gerais

      Ajuste de velocidade
      2
      Capacidade da jarra
      1,5L
      Acessórios
      6

    • Acabamento

      Cor
      Preto

    • Serviço

      Garantia
      2 anos

    • Especificações técnicas

      Lig/Desl
      750W
      Volt
      220 V

    Badge-D2C

    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.

    Produtos sugeridos

    Produtos recentemente consultados

    Críticas

    Seja o primeiro a avaliar este item

    Registar

    Assine nossa newsletter

    Descubra

    Clube Philips

    Inscrever-se para obter
    benefícios exclusivos

    Assine nossa newsletter

    Promoções e cupons exclusivos

     

    Lançamentos de produto

    Dicas e conteúdos

    *
    Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!
    O que isso significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.