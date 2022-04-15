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Shaver series 3000 Barbeador elétrico
Descontinuado
Suporte
HQ7140/17
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Manual do usuário - English (US)
SH50Cabeças de corte de substituição
ShaversEscova de limpeza
Electricshaver7000, S000Moldura de retenção da cabeça de corte
Transformador HQ8505
Há um vazamento de água do meu barbeador Philips