Descontinuado
O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.
O barbeador à prova d'água Philips pode ser lavado facilmente em água corrente.
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Melão
30/06/2016
Brasil
Ótimo produto
Tenho esse aparelho há mais de 7 anos. Quero saber se ainda encontro peça para ele. Eu preciso trocar os roletes (não sei se este é o nome correto) que ficam embaixo das cabeças de corte o qual fazem girar as mesmas; duas estão gastas e apenas uma lâmina que faz o corte. Não quero desfazer dele porque funciona muito bem; é um ótimo aparelho.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Fltam
19/08/2014
Brasil
Ótimo barbeador
Comprei esse produto em 2008 e uso até hoje. na época não tinham os barbeadores para usar com pele molhada, esse só funciona a seco, mas ele é lavável, o que ajuda na conservação. Hoje, já obsoleto fica dificil indicar para que alguém o adquira, mas vale o registro de alguém que ficou satisfeito com tantos anos usando um produto
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
JMBraz
27/05/2012
Brasil
Excelente produto
O produto é muito prático de usar, deixa o barbear bem rente.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver