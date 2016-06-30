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  • Corte rente e confortável
  • Corte rente e confortável
  • Corte rente e confortável
  • Corte rente e confortável

Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico

HQ7140/17

4.8
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Corte rente e confortável
Este barbeador é equipado com o exclusivo Sistema de Corte Preciso, cabeças de corte ultrafinas com ranhuras para raspar pelos longos e orifícios para remover até os pelos mais curtos, além de ser totalmente lavável.
Ver todos os benefícios

Corta até os pelos mais curtos

Corte rente e confortável

Tecnologia Levanta e Corta

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.

Barbeador lavável

O barbeador à prova d'água Philips pode ser lavado facilmente em água corrente.

Sistema Autocontorno

Sistema Autocontorno

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

30/06/2016

Brasil

Brasil

Ótimo produto

Tenho esse aparelho há mais de 7 anos. Quero saber se ainda encontro peça para ele. Eu preciso trocar os roletes (não sei se este é o nome correto) que ficam embaixo das cabeças de corte o qual fazem girar as mesmas; duas estão gastas e apenas uma lâmina que faz o corte. Não quero desfazer dele porque funciona muito bem; é um ótimo aparelho.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

19/08/2014

Brasil

Brasil

Ótimo barbeador

Comprei esse produto em 2008 e uso até hoje. na época não tinham os barbeadores para usar com pele molhada, esse só funciona a seco, mas ele é lavável, o que ajuda na conservação. Hoje, já obsoleto fica dificil indicar para que alguém o adquira, mas vale o registro de alguém que ficou satisfeito com tantos anos usando um produto

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

27/05/2012

Brasil

Brasil

Excelente produto

O produto é muito prático de usar, deixa o barbear bem rente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

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