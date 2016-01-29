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    DreamWear Nasal Máscara com almofada sob o nariz

    HH1111/01

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    DreamWear

    O design inovador* da DreamWear oferece a liberdade e conforto para dormir da forma que desejar.

    Conheça todos os benefícios

    DreamWear Nasal Máscara com almofada sob o nariz

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    DreamWear

    Máscara nasal com almofada debaixo do nariz

    • Best-seller da Plataforma DreamWear
    • Conforto excepcional
    • Encaixe e vedação aprimorados
    • Durma em qualquer posição desejada
    • INTL

    Fornecimento de ar pelo no topo da cabeça

    DreamWear é uma ótima opção para usuários que preferem a conexão do tubo no topo da cabeça e fora de vista.

    Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

    Os pacientes têm liberdade de movimento para mudar de posição durante o sono com a Máscara Nasal DreamWear.

    Especificações técnicas

    • Design inovador

      Conforto e desempenho
      Redução de irritação na pele

    • Especificações

      Pressão de operação
      4 -20 cmH2O
      Nível de pressão sonora
      18 dBA
      Quantidade de peças
      Cinco
      Material do fixador cefálico
      Espuma de uretano/nylon/elastano
      Material da estrutura
      Policarbonato
      Material do conector articulável/moldura
      Policarbonato
    Badge-D2C

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    • ¹Análise de dados com 10 dias de uso em um estudo de preferência dos pacientes, de 2019, patrocinado pela Philips (n=81). As máscaras prescritas incluídas foram ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson e Eson
    • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
    • O escopo de fornecimento inclui uma máscara de armação padrão (tamanho M) e quatro almofadas para todos os tamanhos (P, M, MW, G). O dispositivo de terapia do sono não está incluído.
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