Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
¹Análise de dados com 10 dias de uso em um estudo de preferência dos pacientes, de 2019, patrocinado pela Philips (n=81). As máscaras prescritas incluídas foram ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson e Eson
²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
O escopo de fornecimento inclui uma máscara de armação padrão (tamanho M) e quatro almofadas para todos os tamanhos (P, M, MW, G). O dispositivo de terapia do sono não está incluído.