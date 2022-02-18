Termos de pesquisa

    StyleCare Prestige Acessório de limpeza

    CP1879

    Acessório de limpeza do cilindro de substituição

    O acessório de limpeza do cilindro para o Philips AutoCurler garante que o modelador de cachos permaneça livre de cabelos soltos, poeira e detritos do dia a dia.

    StyleCare Prestige Acessório de limpeza

    Acessório de limpeza do cilindro de substituição

    • Modelador de cachos automático
    • Cinza

    Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

    Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas incluem a garantia de qualidade Philips.

    Especificações técnicas

    • Peça de substituição

      Adapta-se aos produtos de cuidados com o cabelo
      BHB878/00
