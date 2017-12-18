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  • Uma depilação rente e perfeita
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Descontinuado

SatinShave PrestigeAparador elétrico de uso a seco ou molhado

BRL180

4.1
| (8) Críticas | 88% recomendam este produto

1 prémio

Uma depilação rente e perfeita
Garanta uma depilação rente e perfeita nas pernas e no corpo. Nosso sistema de depilação mais avançado deixa sua pele macia e livre de irritações. SatinShave Prestige - tão confortável que permite você se depilar todos os dias.
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com nosso sistema de depilação avançado

Uma depilação rente e perfeita

  • Lâmina flexível dupla

  • Sistema de depilação avançado

  • Recarregamento em 1h + uso sem fio

  • 6 acessórios

Nosso sistema mais avançado para uma depilação segura

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As lâminas curvadas flexíveis são 75% mais eficientes que as lâminas* tradicionais do mercado, com película de proteção que seguem os contornos do corpo para uma depilação ainda mais rente à pele.

Cabeça Multiflex com lâminas duplas para alcançar todos os pelos.

Cabeça Multiflex com lâminas duplas para alcançar todos os pelos.

Ao usar o depilador elétrico no corpo, a cabeça multiflex com lâminas flutuantes e haste flexível acompanham seus movimentos para alcançar todos os pelos e manter o melhor contato com a pele.

Almofadas ao redor das lâminas garantindo toque suave e maior conforto na depilação.

Almofadas ao redor das lâminas garantindo toque suave e maior conforto na depilação.

As almofadas ao redor das duas lâminas garantem um depilar suave e confortável para pele, especialmente em áreas curvas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.1

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

3
2

18/12/2017

Brasil

Brasil

Produto Ótimo!!!

[Employee of philipsglobal] O produto, além de ser lindo, é muito fácil de usar! Substituí o uso de laminas totalmente, depois que eu adiquri o produto! uma das vantagens é poder fazer a raspagem a seco, não ter que se preocupar com o uso de sabonetes e produtos para raspar. Todos os acessórios são muito úteis, em resumo, um super produto! indico muito

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver

24/08/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto esclerótica

Adoro. Sempre tive. Produto ótimo atendimento perfeito desde o SAC até amasiaremos.

Sim, eu recomendo este produto

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24/08/2017

Brasil

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