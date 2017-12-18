Descontinuado
Lâmina flexível dupla
Sistema de depilação avançado
Recarregamento em 1h + uso sem fio
6 acessórios
As lâminas curvadas flexíveis são 75% mais eficientes que as lâminas* tradicionais do mercado, com película de proteção que seguem os contornos do corpo para uma depilação ainda mais rente à pele.
Ao usar o depilador elétrico no corpo, a cabeça multiflex com lâminas flutuantes e haste flexível acompanham seus movimentos para alcançar todos os pelos e manter o melhor contato com a pele.
As almofadas ao redor das duas lâminas garantem um depilar suave e confortável para pele, especialmente em áreas curvas.
Prémios
4.1
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
VictoriaSilva
18/12/2017
Brasil
Produto Ótimo!!!
[Employee of philipsglobal] O produto, além de ser lindo, é muito fácil de usar! Substituí o uso de laminas totalmente, depois que eu adiquri o produto! uma das vantagens é poder fazer a raspagem a seco, não ter que se preocupar com o uso de sabonetes e produtos para raspar. Todos os acessórios são muito úteis, em resumo, um super produto! indico muito
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver
Cristiana
24/08/2017
Brasil
Comprador verificado
Produto esclerótica
Adoro. Sempre tive. Produto ótimo atendimento perfeito desde o SAC até amasiaremos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver
Cristiana
24/08/2017
Brasil
Comprador verificado
Produto esclerótica
Adoro. Sempre tive. Produto ótimo atendimento perfeito desde o SAC até amasiaremos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Prestige BRL180 Wet and Dry electric shaver