Descontinuado
Suporte
BG105/11
Descontinuado
Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
Como posso limpar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Em que áreas posso usar o aparador corporal Philips?
Onde posso localizar o modelo ou o número de série do meu barbeador ou aparador Philips?
O que significam os símbolos no aparador Philips?
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