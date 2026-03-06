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  • Sistema único. Eficiente e sem complicações.
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Soluções multifuncionais para ferrosMultifuncional série 6000

AIS6020/70

Sistema único. Eficiente e sem complicações.
O Multifuncional Philips série 6000 é sua solução inteligente para estar sempre impecável. A elegante combinação 3 em 1 de ferro, vaporizador e tábua ajuda a remover rapidamente os vincos das roupas em qualquer posição: vertical, horizontal ou inclinada.
Ver todos os benefícios

Mais versatilidade, desempenho e conveniência**

Sistema único. Eficiente e sem complicações.

  • Tábua integrada com ângulos ajustáveis

  • Tecnologia OptimalTEMP

  • Pedais de ativação

  • Nível de vapor potente de 45 g/min

  • Até 99,9% das bactérias* removidas

Tábua de passar integrada com ângulos ajustáveis

Tábua de passar integrada com ângulos ajustáveis

A tábua de passar ajustável pode ser inclinada em qualquer posição para uma experiência conveniente. Posição horizontal para passar os tecidos mais difíceis e vertical para vaporizar roupas delicadas.

Motor potente para suavizar até os vincos mais difíceis

Motor potente para suavizar até os vincos mais difíceis

O motor potente gera até 45 g/min de vapor para eliminar até os vincos mais difíceis, enquanto a ponta afilada do ferro ajuda a obter resultados precisos.

OptimalTEMP, não queima nenhum tipo de tecido

OptimalTEMP, não queima nenhum tipo de tecido

A tecnologia OptimalTEMP previne queimaduras em tecidos passáveis, permitindo passar de jeans a seda sem problemas.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. testado por um instituto independente quanto à presença de E. coli, S. Aureus, C. Albicans e ácaros em algodão com tempo de vaporização de 10 segundos

  2. em comparação com os nossos ferros a vapor Philips

  3. em comparação com ferros a vapor, de acordo com os consumidores, teste de posicionamento de produto em outubro de 2022