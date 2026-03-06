AIS6020/70
Tábua integrada com ângulos ajustáveis
Tecnologia OptimalTEMP
Pedais de ativação
Nível de vapor potente de 45 g/min
Até 99,9% das bactérias* removidas
A tábua de passar ajustável pode ser inclinada em qualquer posição para uma experiência conveniente. Posição horizontal para passar os tecidos mais difíceis e vertical para vaporizar roupas delicadas.
O motor potente gera até 45 g/min de vapor para eliminar até os vincos mais difíceis, enquanto a ponta afilada do ferro ajuda a obter resultados precisos.
A tecnologia OptimalTEMP previne queimaduras em tecidos passáveis, permitindo passar de jeans a seda sem problemas.
Críticas
testado por um instituto independente quanto à presença de E. coli, S. Aureus, C. Albicans e ácaros em algodão com tempo de vaporização de 10 segundos
em comparação com os nossos ferros a vapor Philips
em comparação com ferros a vapor, de acordo com os consumidores, teste de posicionamento de produto em outubro de 2022