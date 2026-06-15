Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Ferro de Passar e Vaporizador
Todas as séries
Soluções multifuncionais para ferros Multifuncional série 6000
Suporte
AIS6020/70
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Guia de início rápido
Todas (4)
Quais são as posições de encaixe da solução multifuncional Philips?
Como inclinar a tábua de passar da Solução para passar roupa multifunção Philips?
Como removo as impurezas do vaporizador para roupas/da solução multifunção Philips?
O reserv. vap. de roupas deve ser esvaziado após uso?
Minha solução para passar roupa multifunção Philips não produz vapor
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar