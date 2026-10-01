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Descontinuado

Monitor LCD com SmartTouch

202E2SB/00

Tela HD elegante e econômica

Com design elegante, controles SmartTouch modernos, SmartContrast e SmartImage Lite, a tela HD 202E2 é uma excelente escolha para atender a todas as necessidades

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Tela HD elegante e econômica

  • E-line 20" (50,8 cm)

  • HD+

Fácil controle do formato da imagem: alterna entre wide e 4:3

Fácil controle do formato da imagem: alterna entre wide e 4:3

O sistema Philips de fácil controle do formato da imagem na tela permite alternar uma imagem com proporção 4:3 para o modo widescreen e vice-versa. Com esse recurso, você pode escolher a proporção ideal para o conteúdo e trabalhar com documentos grandes sem precisar rolar a tela. Também pode exibir mídias widescreen no modo widescreen e obter imagens sem distorção com conteúdo 4:3 no modo nativo.

SmartContrast 500.000:1 para detalhes em preto incríveis

Você deseja uma tela plana LCD com o mais alto contraste e imagens extremamente vibrantes? O processamento de vídeo avançado da Philips combinado com uma tecnologia exclusiva de escurecimento e aumento de luz de fundo produz imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma reprodução precisa de sombras e cores escuras, resultando em imagens claras, vivas, com alto nível de contraste e cores vibrantes.

O design compacto e elegante complementa a decoração da sua casa

Um visual compacto e elegante, em perfeita harmonia com os móveis de qualquer cômodo da casa.

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