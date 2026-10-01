Fácil controle do formato da imagem: alterna entre wide e 4:3

O sistema Philips de fácil controle do formato da imagem na tela permite alternar uma imagem com proporção 4:3 para o modo widescreen e vice-versa. Com esse recurso, você pode escolher a proporção ideal para o conteúdo e trabalhar com documentos grandes sem precisar rolar a tela. Também pode exibir mídias widescreen no modo widescreen e obter imagens sem distorção com conteúdo 4:3 no modo nativo.