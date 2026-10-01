Descontinuado
202E2SB/00
Tela HD elegante e econômica
Com design elegante, controles SmartTouch modernos, SmartContrast e SmartImage Lite, a tela HD 202E2 é uma excelente escolha para atender a todas as necessidades
E-line 20" (50,8 cm)
HD+
O sistema Philips de fácil controle do formato da imagem na tela permite alternar uma imagem com proporção 4:3 para o modo widescreen e vice-versa. Com esse recurso, você pode escolher a proporção ideal para o conteúdo e trabalhar com documentos grandes sem precisar rolar a tela. Também pode exibir mídias widescreen no modo widescreen e obter imagens sem distorção com conteúdo 4:3 no modo nativo.
Você deseja uma tela plana LCD com o mais alto contraste e imagens extremamente vibrantes? O processamento de vídeo avançado da Philips combinado com uma tecnologia exclusiva de escurecimento e aumento de luz de fundo produz imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma reprodução precisa de sombras e cores escuras, resultando em imagens claras, vivas, com alto nível de contraste e cores vibrantes.
Um visual compacto e elegante, em perfeita harmonia com os móveis de qualquer cômodo da casa.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas