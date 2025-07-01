ProdutosSuporte

Eu li notícias sobre chupetas e BPA. Como você confirma que as chupetas Philips Avent são livres de BPA?

Todas as linhas de chupetas Philips Avent são livres de BPA. Como uma das principais marcas voltadas para pais e cuidados infantis, a Philips Avent considera a segurança dos produtos sua principal prioridade. Garantimos a conformidade com todos os requisitos de segurança aplicáveis estabelecidos pelos legisladores globalmente e seguindo os mais rígidos padrões.

Com relação às notícias sobre a chupeta Philips Avent SCF085/60, verificamos nossos resultados e realizamos outros testes com a DEKRA, a maior organização independente de especialistas em testes, inspeção e certificação do mundo. Esses testes também confirmam que não há BPA detectável em nossas linhas de chupetas, incluindo a amostra testada, e validaram que são livres de BPA.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF085/60 , SCF086/04 , SCF086/03 .

