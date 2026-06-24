Suporte da Philips Quando devo substituir a lâmina do Philips OneBlade?

Verifique o indicador de desgaste no OneBlade para determinar quando substituir a lâmina. Quando o símbolo de substituição estiver claramente visível, significa que será necessário trocar a lâmina. Cada lâmina deve durar aproximadamente quatro meses, em média, mas isso pode variar dependendo da sua rotina.



Como alternativa, você também pode rastrear a condição da lâmina no aplicativo Philips OneBlade.

Dica: As lâminas OneBlade Intimate podem ser diferentes das orientações abaixo, pois o Skin Protector pode impedir que o símbolo de substituição fique visível. Cada lâmina é projetada para durar aproximadamente quatro meses, mas isso poderá variar dependendo da sua rotina e você deve substituir a lâmina se notar diminuição do desempenho durante esse período.

Indicador de substituição O OneBlade é equipado com um indicador de desgaste da lâmina que ficará gradualmente visível conforme o uso. Um símbolo de seta aparecerá lentamente na lâmina conforme o uso. Quando este símbolo (mostrado à direita na imagem abaixo) estiver claramente visível, significa que a lâmina precisa ser substituída.



Para algumas lâminas mais antigas, uma barra verde (mostrada à esquerda na imagem abaixo) ficará visível em vez do símbolo de seta.



Para obter o desempenho ideal, a Philips recomenda substituir a lâmina uma vez a cada quatro meses.



Visite a nossa loja on-line para comprar novas lâminas para o seu OneBlade. Aplicativo Philips OneBlade Além de verificar o indicador de desgaste, você pode rastrear a condição da lâmina baixando o aplicativo Philips OneBlade. Com base em sua rotina, o aplicativo informará quando for necessário substituir a lâmina.