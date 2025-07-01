ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Meu telefone é compatível com o app Philips GroomTribe?

Você pode baixar o aplicativo Philips GroomTribe em seu telefone para usar com o barbeador Philips conectado por Bluetooth. O aplicativo é compatível com o iPhone 6S (ou superior), equipado com o iOS 11.3 ou superior. Ele também pode ser usado em telefones Android com tela maior que 4,5 polegadas, com sistema operacional versão 6.0 ou superior e Bluetooth versão 4.1 ou superior.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S7887/35 , XP9402/11 .

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte