Meu telefone é compatível com o app Philips GroomTribe?
Você pode baixar o aplicativo Philips GroomTribe em seu telefone para usar com o barbeador Philips conectado por Bluetooth. O aplicativo é compatível com o iPhone 6S (ou superior), equipado com o iOS 11.3 ou superior. Ele também pode ser usado em telefones Android com tela maior que 4,5 polegadas, com sistema operacional versão 6.0 ou superior e Bluetooth versão 4.1 ou superior.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:S7887/35 , XP9402/11 .