Posso usar papel manteiga/alumínio na Philips Airfryer?

Se você cobrir o fundo da cesta, o fluxo de ar dentro da airfryer será reduzido. Isso resultará em uma diminuição do desempenho de cozimento da Philips Airfryer.

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