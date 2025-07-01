Suporte da Philips
Posso usar papel manteiga/alumínio na Philips Airfryer?
Não, o uso de papel manteiga e papel alumínio na Philips Airfryer não é recomendado pelas seguintes razões:
- Se você cobrir o fundo da cesta, o fluxo de ar dentro da airfryer será reduzido. Isso resultará em uma diminuição do desempenho de cozimento da Philips Airfryer.
- Se você colocar papel manteiga ou papel alumínio no fundo da panela, onde a gordura e a sujeira são coletadas, o fluxo de ar será interrompido e você não obterá um bom resultado de cozimento.
- Se você colocar papel manteiga ou papel alumínio na Philips Airfryer sem colocar alimentos dentro, esses papéis serão aspirados pelo elemento de aquecimento e poderão queimar.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›