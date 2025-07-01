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Suporte da Philips

Posso usar papel manteiga/alumínio na Philips Airfryer?

Não, o uso de papel manteiga e papel alumínio na Philips Airfryer não é recomendado pelas seguintes razões:

  • Se você cobrir o fundo da cesta, o fluxo de ar dentro da airfryer será reduzido. Isso resultará em uma diminuição do desempenho de cozimento da Philips Airfryer.
  • Se você colocar papel manteiga ou papel alumínio no fundo da panela, onde a gordura e a sujeira são coletadas, o fluxo de ar será interrompido e você não obterá um bom resultado de cozimento.
  • Se você colocar papel manteiga ou papel alumínio na Philips Airfryer sem colocar alimentos dentro, esses papéis serão aspirados pelo elemento de aquecimento e poderão queimar.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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