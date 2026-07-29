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Suporte da Philips

Por que devo sacudir os alimentos na Philips Airfryer?

Agitar os alimentos na cesta da Philips Airfryer garante que o ar circule e alcance os alimentos empilhados em camadas. Desta forma, você também pode verificar a cor e o progresso do cozimento dos ingredientes para obter um resultado mais uniforme.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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