Por que devo sacudir os alimentos na Philips Airfryer?

As informações abaixo se aplicam somente aos modelos HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 e NA352.



Ao cozinhar com as configurações padrão predefinidas, programas de cozimento automático ou programas Smart Chef (dependendo do modelo da Airfryer), alguns modelos de Airfryer notificarão você com um som de bipe quando você precisar agitar os alimentos. Você pode encontrar mais informações sobre esse recurso no Manual do usuário, que também está disponível para visualização e download em www.philips.com/support. Você pode encontrar o número do modelo da Airfryer no rótulo adesivo na parte inferior do aparelho.





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