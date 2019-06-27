Termos de pesquisa

A Philips cria soluções que ajudam seus pacientes a ter uma vida mais saudável.

Soluções focadas no paciente para resultados excelentes


Ajudamos os pacientes a alcançar seus objetivos em higiene bucal por meio da inovação odontológica comprovada.

Quer falar com um representante local da Philips? Ligue para 0800-709-1434

    Novas evidências dão suporte às soluções para uma série de necessidades do paciente


    Os periódicos inéditos publicados com revisão de outros profissionais da área apresentam os mais recentes estudos clínicos que dão suporte às soluções avançadas da Philips para os tratamentos de saúde da gengiva, ortodônticos, contra o mau hálito e de clareamento dental.


    • Edição especial do The Journal of Clinical Dentistry®

    • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry (Revista de Odontologia Estética e Restauração)

    • Journal of Cosmetic Dentistry (Revista de Odontologia Cosmética)

     

    Veja os estudos clínicos mais recentes
    Inovação orientada pela
    odontologia baseada em evidências

    Sua parceira na
    orientação oral sistêmica


    A Philips se dedica a passar orientações ao paciente sobre a saúde bucal e seus efeitos na saúde geral.*

    Veja nossos folhetos explicativos para pacientes

    * Embora a pesquisa atual não tenha estabelecido a causa, as correlações são notáveis

    Nosso feed do LinkedIn é a sua fonte de comentários sobre assuntos e tendências de higiene bucal, materiais informativos e sugestões de simpósios odontológicos em todo o mundo.

    Siga a Philips Oral Healthcare

