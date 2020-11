Algumas especialidades clínicas estão imunes a esses desafios, mas em cuidados pediátricos os desafios são significativos – os sistemas de cuidados com a saúde têm que fornecer excelentes cuidados centrados na família, para crianças com necessidades específicas de cuidados com a saúde, que muitas vezes requerem tempo extra, monitoramento, medicação especializada1 e prestadores de cuidados com a saúde com treinamento especializado, que tenham a compaixão e a capacidade de compreender as crianças de todas as idades.



Nos EUA, estima-se que as crianças com doenças graves complexas e crônicas sejam responsáveis por apenas 10% das internações, mas 41% das despesas hospitalares 2.



O Phoenix Children’s Hospital é o sexto maior hospital infantil dos EUA, com mais de 1.000 médicos. Ele fornece cuidados de primeira linha em regimes de internação e ambulatorial para traumas, emergência e urgência para crianças e famílias no Arizona e por toda a região Sudoeste. Como um dos maiores hospitais infantis no país, o Phoenix Children’s oferece cuidados em mais de 75 especialidades pediátricas.