A saúde no Brasil não pode esperar, a IA oferece a chance de reduzir atrasos, ampliar a capacidade e construir um futuro mais saudável para todos.
Felipe Basso, Managing Director, Philips Latin America
O Philips Future Health Index é uma plataforma baseada em pesquisa que mostra como os países do mundo estão moldando o futuro dos cuidados com a saúde.
O Philips Future Health Index é uma plataforma baseada em pesquisa que mostra como os países do mundo estão moldando o futuro dos cuidados com a saúde.
O relatório Future Health Index Brasil 2024 mostra que os líderes de saúde estão adotando novos modelos de prestação de cuidados e inovações habilitadas por Inteligência Artificial para resolver a escassez de profissionais.
O relatório Future Health Index Brasil 2024 mostra que os líderes de saúde estão adotando novos modelos de prestação de cuidados e inovações habilitadas por Inteligência Artificial para resolver a escassez de profissionais.
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