A Philips lançou os resultados da pesquisa mundial Future Health Index, realizada pela companhia em 15 país, com cerca de três mil jovens profissionais de saúde.

Conversamos com dois médicos brasileiros, Dra. Rafaela Guerra, e Dr. Marcelo Brandão, sobre estes desafios encontrados também no Brasil, e como podemos avançar nestas áreas, a fim de vencer estas barreiras encontradas no mercado.