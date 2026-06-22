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Centro de Notícias | Brasil
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Dando forma ao futuro da saúde juntos

Como liberar todo o potencial da IA na saúde?​
Conheça novos insights de pacientes e profissionais de saúde no relatório Future Health Index 2025

Baixe o relatório

A saúde no Brasil não pode esperar, a IA oferece a chance de reduzir atrasos, ampliar a capacidade e construir um futuro mais saudável para todos.

Felipe Basso​, Managing Director, Philips Latin America​

Leia o relatório dos anos anteriores

 

O Philips Future Health Index é uma plataforma baseada em pesquisa que mostra como os países do mundo estão moldando o futuro dos cuidados com a saúde.

Leia os relatórios

Melhor atendimento para mais pessoas

 

O relatório Future Health Index Brasil 2024 mostra que os líderes de saúde estão adotando novos modelos de prestação de cuidados e inovações habilitadas por Inteligência Artificial para resolver a escassez de profissionais.

Veja o infográfico (4.49MB)

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Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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