Não consigo ajustar o moedor da minha cafeteira expresso Philips

As configurações do moedor só podem ser ajustadas durante a moagem dos grãos de café. Use o botão de ajuste de moagem dentro do recipiente para grãos. Dependendo da cafeteira, pode ser necessária uma chave de ajuste (o cabo da colher de café moído).

Coloque uma xícara sob o bico de saída de café. Prepare um café. Quando o moedor começa a funcionar, nas cafeteiras em que uma ferramenta é necessária; coloque a chave de ajuste do moedor no botão (veja a imagem 1), pressione o botão e gire-o para a esquerda ou direita. Nas máquinas onde nenhuma ferramenta é necessária, o botão pode ser pressionado manualmente e girado para a esquerda ou para a direita (veja a imagem 2). Gire no máximo um nível para a esquerda ou para a direita para fazer o ajuste. A máquina terá números ou pontos para indicar a configuração de moagem. Um ponto menor = um tamanho de partícula menor. Um número menor = um tamanho de partícula menor Passe 2 a 3 xícaras de café para provar a diferença. O sistema interno precisa fazer os ajustes apropriados para a quantidade de tempo que o moedor gira, para garantir que a quantidade certa de café seja moído para a dose ideal de café expresso.