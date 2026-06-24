ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Não consigo ajustar o moedor da minha cafeteira expresso Philips

Siga as etapas abaixo e assista ao vídeo para ajustar o moedor na sua cafeteira expresso Philips.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP5441/52 , EP5441/55 , EP2230/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte