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Philips HomeRunKit de substituição das Séries 2000 e 3000

XV1433/00

1 prémio

Kit de substituição para robôs HomeRun séries 2000 e 3000

Tudo o que você precisa para efetuar a manutenção nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000. O kit de substituição original contém 2 filtros EPA11, 1 escova principal e 1 escova lateral. Compatível com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.

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Produtos compatíveis

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Aspirador de pó robô com mop

XU3000/01

Kit de substituição original

Kit de substituição para robôs HomeRun séries 2000 e 3000

  • Kit de substituição para Robôs HomeRun série 3000 com 2 filtros EPA11

  • 1 escova principal

  • 1 escova lateral

  • Compatível com as séries 2000 e 3000

Filtro EPA11 para excelente filtração

O kit contém 2 filtros EPA11. O filtro capta mais de 95% de poeira fina antes de o ar ser expelido de volta para a sala. Isso resulta em um ar limpo e livre de poeira na sua casa. O filtro deve ser substituído a cada três a seis meses.

Escova principal para todos os tipos de piso

A escova principal por baixo do robô solta e levanta a sujeira e o pó para uma limpeza completa. Substitua a escova principal a cada seis a doze meses.

Limpa rente ao longo das paredes e em cantos profundos

Para uma limpeza mais completa, o robô usa sua escova lateral para varrer ao longo das bordas, para trazer sujeira para a entrada de sucção. Substitua a escova lateral a cada seis a doze meses. A escova lateral se encaixa facilmente no robô para uma manutenção rápida e fácil.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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Avisos legais

  1. Quando utilizado em um aspirador de pó robô com mop Philips HomeRun Aqua série 3000.