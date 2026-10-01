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Kit de substituição para robôs HomeRun séries 2000 e 3000
Tudo o que você precisa para efetuar a manutenção nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000. O kit de substituição original contém 2 filtros EPA11, 1 escova principal e 1 escova lateral. Compatível com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.
Kit de substituição para Robôs HomeRun série 3000 com 2 filtros EPA11
1 escova principal
1 escova lateral
Compatível com as séries 2000 e 3000
O kit contém 2 filtros EPA11. O filtro capta mais de 95% de poeira fina antes de o ar ser expelido de volta para a sala. Isso resulta em um ar limpo e livre de poeira na sua casa. O filtro deve ser substituído a cada três a seis meses.
A escova principal por baixo do robô solta e levanta a sujeira e o pó para uma limpeza completa. Substitua a escova principal a cada seis a doze meses.
Para uma limpeza mais completa, o robô usa sua escova lateral para varrer ao longo das bordas, para trazer sujeira para a entrada de sucção. Substitua a escova lateral a cada seis a doze meses. A escova lateral se encaixa facilmente no robô para uma manutenção rápida e fácil.
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Prémios
Críticas
Quando utilizado em um aspirador de pó robô com mop Philips HomeRun Aqua série 3000.