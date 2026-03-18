Tudo o que você precisa para efetuar a manutenção nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000. O kit de substituição original contém 2 filtros EPA11, 1 escova principal e 1 escova lateral. Compatível com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.