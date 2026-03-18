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Philips HomeRun Kit de substituição das Séries 2000 e 3000

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Philips HomeRunKit de substituição das Séries 2000 e 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Kit de substituição das Séries 2000 e 3000

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Tudo o que você precisa para efetuar a manutenção nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000. O kit de substituição original contém 2 filtros EPA11, 1 escova principal e 1 escova lateral. Compatível com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.

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  • 18 March 2026

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