Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Acessórios aspirador de pó e esfregão
Todas as séries
Philips HomeRun Kit de substituição das Séries 2000 e 3000
Suporte
XV1433/00
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Tudo o que você precisa para efetuar a manutenção nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000. O kit de substituição original contém 2 filtros EPA11, 1 escova principal e 1 escova lateral. Compatível com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar