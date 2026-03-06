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  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço
  • Limpeza diária seca e molhada sem esforço

HomeRun série 3000 AquaAspirador de pó robô com mop

XU3000/01

Limpeza diária seca e molhada sem esforço
Desfrute de uma limpeza impecável todos os dias sem muito esforço. O robô fornece potência de sucção ultraforte, aspirando e esfregando de uma só vez. Sua potência de sucção aumenta automaticamente quando detecta que está sobre um tapete.
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Limpeza diária seca e molhada sem esforço

  • com estação de carregamento

  • Metálico escuro e beluga

  • Conectado ao aplicativo HomeRun

Remove mais poeira fina do que apenas aspirar

Remove mais poeira fina do que apenas aspirar

O robô aspira e esfrega pisos rígidos de uma só vez para eliminar a fina camada de pó que se acumula nos pisos todos os dias. Removendo mais pó fino do que ao apenas aspirar, deixa as solas dos pés limpas mesmo se você andar descalço.

Uso intuitivo – ideal para usuários iniciantes

Uso intuitivo – ideal para usuários iniciantes

O aplicativo do robô Philips HomeRun foi projetado para ser fácil de usar e intuitivo: ideal para usuários iniciantes. Ele apresenta orientações passo a passo e vídeos úteis para garantir que você aproveite ao máximo o seu robô. O aplicativo se comunica com o robô para controlar, informar e atualizar o desempenho de limpeza onde quer que você esteja, mostrando em tempo real onde o robô limpou.

O poder de sucção ultraforte recolhe sujeira grande

O poder de sucção ultraforte recolhe sujeira grande

O poder de sucção ultraforte (rigorosamente testado para atingir até 4000 Pa) pode coletar sujeira grande, como migalhas. Ele cuida da sujeira diária acumulada sob os pés, além de remover a poeira mais fina de fendas profundas, carpetes e tapetes.

Especificações técnicas

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