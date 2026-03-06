XU3000/01
com estação de carregamento
Metálico escuro e beluga
Conectado ao aplicativo HomeRun
O robô aspira e esfrega pisos rígidos de uma só vez para eliminar a fina camada de pó que se acumula nos pisos todos os dias. Removendo mais pó fino do que ao apenas aspirar, deixa as solas dos pés limpas mesmo se você andar descalço.
O aplicativo do robô Philips HomeRun foi projetado para ser fácil de usar e intuitivo: ideal para usuários iniciantes. Ele apresenta orientações passo a passo e vídeos úteis para garantir que você aproveite ao máximo o seu robô. O aplicativo se comunica com o robô para controlar, informar e atualizar o desempenho de limpeza onde quer que você esteja, mostrando em tempo real onde o robô limpou.
O poder de sucção ultraforte (rigorosamente testado para atingir até 4000 Pa) pode coletar sujeira grande, como migalhas. Ele cuida da sujeira diária acumulada sob os pés, além de remover a poeira mais fina de fendas profundas, carpetes e tapetes.
Críticas