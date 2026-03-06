XV1430/00
4 esfregões de microfibra
Compatível com as séries 2000 e 3000
Lavável (máximo de 60 graus)
Os esfregões de microfibra são laváveis à máquina a no máximo 60 graus Celsius e fáceis de anexar e remover. Recomenda-se lavar o esfregão após cada limpeza.
O material de microfibra macio solta suavemente, levanta e absorve a poeira e a sujeira. Foi especialmente projetado para limpar superfícies delicadas como pisos de madeira.
Os esfregões resistentes foram projetados para serem utilizados para a limpeza diária seca e úmida do seu piso. Substitua a cada três a seis meses para manter o desempenho de limpeza ideal do seu robô. O aplicativo HomeRun enviará avisos lembrando que o esfregão deve ser substituído.
Prémios
Críticas
Quando utilizado em um aspirador de pó robô com mop Philips HomeRun Aqua série 3000