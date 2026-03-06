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  • Esfregões para robôs HomeRun séries 2000 e 3000
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Philips HomeRunAlmofadas de mop das Séries 2000 e 3000

XV1430/00

1 prémio

Esfregões para robôs HomeRun séries 2000 e 3000
Utilize os esfregões de microfibra laváveis nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000 para eliminar a fina camada de pó que se acumula no seu piso todos os dias. Os esfregões são compatíveis com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.
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Produtos compatíveis
HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Aspirador de pó robô com mop

XU3000/01

Remove mais poeira do que só aspirar

Esfregões para robôs HomeRun séries 2000 e 3000

  • 4 esfregões de microfibra

  • Compatível com as séries 2000 e 3000

  • Lavável (máximo de 60 graus)

Esfregões laváveis e reutilizáveis

Os esfregões de microfibra são laváveis à máquina a no máximo 60 graus Celsius e fáceis de anexar e remover. Recomenda-se lavar o esfregão após cada limpeza.

Para uma limpeza suave e eficiente

O material de microfibra macio solta suavemente, levanta e absorve a poeira e a sujeira. Foi especialmente projetado para limpar superfícies delicadas como pisos de madeira.

Substitua a cada três a seis meses

Os esfregões resistentes foram projetados para serem utilizados para a limpeza diária seca e úmida do seu piso. Substitua a cada três a seis meses para manter o desempenho de limpeza ideal do seu robô. O aplicativo HomeRun enviará avisos lembrando que o esfregão deve ser substituído.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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Avisos legais

  1. Quando utilizado em um aspirador de pó robô com mop Philips HomeRun Aqua série 3000