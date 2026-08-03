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Philips HomeRun Almofadas de mop das Séries 2000 e 3000

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Philips HomeRunAlmofadas de mop das Séries 2000 e 3000

XV1430/00

Philips HomeRun Almofadas de mop das Séries 2000 e 3000

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Utilize os esfregões de microfibra laváveis nos seus aspiradores de pó robôs HomeRun séries 2000 e 3000 para eliminar a fina camada de pó que se acumula no seu piso todos os dias. Os esfregões são compatíveis com XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 e XU3110.

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  • 3 August 2026

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