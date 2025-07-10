Descontinuado
TAUH201WT/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Almofadas auriculares c/ entrada de ar
Dobráveis e compactas
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Os drivers acústicos de 32 mm em neodímio proporcionam som nítido e graves impressionantes.
O microfone integrado com cancelamento de eco mantém a clareza do som quando você deseja falar.
3.1
de 5
12
Críticas
Ale 87
10/07/2025
Brasil
Ótimo Fone recomendo barato pra caramba tenho 2
Comprei hoje o meu headphone qualidade top da galáxia.
Prós
Muito leve som pancada comprei hoje o meu tenho um in ear também muito bom, comprei de olho fechado usei ate pra tv os de 6 m de cabo fazem 19 anos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH201BK Fone de ouvido com microfone
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH201BK Fone de ouvido com microfone
Solucionador do insolúvel
14/01/2025
Brasil
Deixa concorrentes no chinelo
Excelência de um Philips: qualidade irrefutável! Comprei o meu em 2021 e o uso de segunda a sexta. Leve, delicado ao toque, confortável, não aperta na cabeça, mesmo para quem usa óculos. Tem um som gostoso de ouvir, grave, sem distorções, limpo e claro. Meu uso: ouvir Heavy Metal, telefonar, assistir aulas; tudo com esse fone.
Prós
Leve, produz um som gostoso e limpo, concha e espuma promovem um bom isolamento do ambiente; cabo flexível e longo o suficiente para permitir bons movimentos, microfone sensível
Contras
O revestimento da espuma se desfez quase por completo, a ponto de um pedaço se rasgar (
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH201BK Fone de ouvido com microfone
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH201BK Fone de ouvido com microfone
John197888
24/12/2022
Brasil
Comprador verificado
Atende minhas necessidades do dia a dia, rádio.
Atende minhas necessidades do dia a dia, rádio e Internet.
Prós
100%
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH201WT Fone de ouvido com microfone
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH201WT Fone de ouvido com microfone