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Fone de ouvido com microfone

TAUH201BK/00

3.1
| (12) Críticas

Disponível em

Branco
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Preto
Preto
Chegou a sua vez
Crie seu próprio espaço. Esses fones de ouvido auriculares proporcionam um som nítido e graves potentes. A alça é tão leve que você mal a sentirá. O cabo plano resiste a emaranhados. Os fones são macios e se dobram para você simplesmente pegar e usar.
Ver todos os benefícios

Chegou a sua vez

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Almofadas auriculares c/ entrada de ar

  • Dobráveis e compactas

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Drivers acústicos de 32 mm em neodímio. Som nítido. Graves impressionantes.

Os drivers acústicos de 32 mm em neodímio proporcionam som nítido e graves impressionantes.

Microfone integrado com cancelamento de eco para proporcionar clareza no áudio.

O microfone integrado com cancelamento de eco mantém a clareza do som quando você deseja falar.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.1

de 5

12

Críticas

3
2

10/07/2025

Brasil

Brasil

Ótimo Fone recomendo barato pra caramba tenho 2

Comprei hoje o meu headphone qualidade top da galáxia.

Prós

Muito leve som pancada comprei hoje o meu tenho um in ear também muito bom, comprei de olho fechado usei ate pra tv os de 6 m de cabo fazem 19 anos.

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14/01/2025

Brasil

Brasil

Deixa concorrentes no chinelo

Excelência de um Philips: qualidade irrefutável! Comprei o meu em 2021 e o uso de segunda a sexta. Leve, delicado ao toque, confortável, não aperta na cabeça, mesmo para quem usa óculos. Tem um som gostoso de ouvir, grave, sem distorções, limpo e claro. Meu uso: ouvir Heavy Metal, telefonar, assistir aulas; tudo com esse fone.

Prós

Leve, produz um som gostoso e limpo, concha e espuma promovem um bom isolamento do ambiente; cabo flexível e longo o suficiente para permitir bons movimentos, microfone sensível

Contras

O revestimento da espuma se desfez quase por completo, a ponto de um pedaço se rasgar (

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24/12/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Atende minhas necessidades do dia a dia, rádio.

Atende minhas necessidades do dia a dia, rádio e Internet.

Prós

100%

Contras

Nenhuma

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