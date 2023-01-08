TAUE101WT/00
Drivers de 14,2 mm/acabamento aberto
Intra auricular
Os drivers do alto-falante de 14,2 mm de boa qualidade, com ímã de neodímio, fornecem graves potentes e som nítido.
O design é baseado na geometria do ouvido, para um uso confortável e um encaixe perfeito para todos.
0
2.0
de 5
21
Críticas
Paulo82
08/01/2023
Brasil
Comprador verificado
Produto de ótima qualidade!
Produto excelente, som com qualidade perfeita! Recomendo!
Prós
Som com detalhes, se ouve bem as partes mais baixas de uma música ou vídeo.
Sim, eu recomendo este produto
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Buguelito
29/10/2021
Brasil
Comprador verificado
top
Muito bom, compraria e recomendo a todos. Ótimo custo e beneficio.
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Ligeirinho
22/04/2021
Brasil
Ótimo custo benefício
Fone de ouvido com preço baixo e surpreende com a boa qualidade de seu material e de som.
Prós
Material resistente.
Contras
Falta um simples estojo para guardar o fone.
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