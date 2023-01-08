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Fone de ouvido com microfone

TAUE101BK/00

2
| (21) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Sons graves
Com reforço dinâmico de graves, este fone de ouvido intra-auricular leva música de qualidade aos seus ouvidos confortavelmente.
Ver todos os benefícios

para um som de mais qualidade

Sons graves

  • Drivers de 14,2 mm/acabamento aberto

  • Intra auricular

Drivers do alto-falante de 14,2 mm para graves potentes e som nítido

Drivers do alto-falante de 14,2 mm para graves potentes e som nítido

Os drivers do alto-falante de 14,2 mm de boa qualidade, com ímã de neodímio, fornecem graves potentes e som nítido.

Projetado para encaixe confortável na geometria do ouvido

O design é baseado na geometria do ouvido, para um uso confortável e um encaixe perfeito para todos.

O design econômico se encaixará perfeitamente ao seu canal auditivo

0

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.0

de 5

21

Críticas

3

08/01/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto de ótima qualidade!

Produto excelente, som com qualidade perfeita! Recomendo!

Prós

Som com detalhes, se ouve bem as partes mais baixas de uma música ou vídeo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE101BK Fone de ouvido com microfone

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Esta avaliação foi feita para TAUE101BK Fone de ouvido com microfone

29/10/2021

Brasil

Brasil

Comprador verificado

top

Muito bom, compraria e recomendo a todos. Ótimo custo e beneficio.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE101WT Fone de ouvido com microfone

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Esta avaliação foi feita para TAUE101WT Fone de ouvido com microfone

22/04/2021

Brasil

Brasil

Ótimo custo benefício

Fone de ouvido com preço baixo e surpreende com a boa qualidade de seu material e de som.

Prós

Material resistente.

Contras

Falta um simples estojo para guardar o fone.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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