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Descontinuado

Fones de ouvido True Wireless

TAT2206WT/00

1.9
| (48) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa
Verde
Verde
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Há algo mais útil do que os fones de ouvido True Wireless com um estojo de carregamento que cabe no bolso da sua calça jeans? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 18 horas de reprodução.
Ver todos os benefícios

Sempre pronto para acompanhá-lo

  • Fones de ouvido intra-auriculares

  • Estojo de carregamento compacto

  • Proteção contra água IPX4

  • Até 18 horas de tempo de reprodução

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Com uma classificação IPX4 e potentes drivers de 6 mm, esses fones de ouvido permitem que você desfrute de um som excelente em qualquer clima. Totalmente à prova de respingos, eles não se importam com um pouco de suor e você não precisa se preocupar em ficar preso na chuva.

Estojo de carregamento compacto para até 12 horas de reprodução

Estojo de carregamento compacto para até 12 horas de reprodução

Pegue a estrada com várias cargas no seu bolso. Você tem até 6 horas de reprodução com uma única carga, além de 12 horas extras em um estojo totalmente carregado. Uma carga curta de 15 minutos no estojo dá a você uma hora de tempo de reprodução. Uma carga completa do estojo leva 2 horas via USB-C.

4 cores. Design "taco de hóquei"

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.9

de 5

48

Críticas

30/11/2023

Brasil

Brasil

Bom fone

Tem um bom volume e som limpo. A bateria para mim dura muito, mas não uso o dia todo. Pra mim foi uma boa escolha entre o custo e benefício do produto.

Prós

Volume, Som limpo, controle d ruido

Contras

Não encontrei

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Fones de ouvido True Wireless

Sim, eu recomendo este produto

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12/04/2023

Brasil

Brasil

Fone bastante interessante e custo beneficio

Fone ótimo custo benefício e qualidade de áudio e de fone com valor bem maior.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Fones de ouvido True Wireless

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27/12/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Experiência de áudio surreal!amuitas

qualidade de áudio, resistência a suor e respingos, design muito bom!

Prós

muitas horas de duração

Contras

Não tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Fones de ouvido True Wireless

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Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Fones de ouvido True Wireless

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