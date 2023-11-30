Descontinuado
TAT2206BK/00
Fones de ouvido intra-auriculares
Estojo de carregamento compacto
Proteção contra água IPX4
Até 18 horas de tempo de reprodução
Com uma classificação IPX4 e potentes drivers de 6 mm, esses fones de ouvido permitem que você desfrute de um som excelente em qualquer clima. Totalmente à prova de respingos, eles não se importam com um pouco de suor e você não precisa se preocupar em ficar preso na chuva.
Pegue a estrada com várias cargas no seu bolso. Você tem até 6 horas de reprodução com uma única carga, além de 12 horas extras em um estojo totalmente carregado. Uma carga curta de 15 minutos no estojo dá a você uma hora de tempo de reprodução. Uma carga completa do estojo leva 2 horas via USB-C.
Você obtém conforto real graças às capas para pontas de silicone macias e intercambiáveis. As pontas auriculares em cada fone são inseridas com segurança no canal auditivo, criando uma vedação perfeita que diminui o ruído externo. O formato semelhante a um taco de hóquei mantém cada fone de ouvido seguro.
1.9
de 5
48
Críticas
Danigc
30/11/2023
Brasil
Bom fone
Tem um bom volume e som limpo. A bateria para mim dura muito, mas não uso o dia todo. Pra mim foi uma boa escolha entre o custo e benefício do produto.
Prós
Volume, Som limpo, controle d ruido
Contras
Não encontrei
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MIVEKUL
12/04/2023
Brasil
Fone bastante interessante e custo beneficio
Fone ótimo custo benefício e qualidade de áudio e de fone com valor bem maior.
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Pitchula10
27/12/2022
Brasil
Comprador verificado
Experiência de áudio surreal!amuitas
qualidade de áudio, resistência a suor e respingos, design muito bom!
Prós
muitas horas de duração
Contras
Não tem
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