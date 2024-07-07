Descontinuado
TAT1207YL/00
Fones de ouvido com encaixe confortável
Estojo de carregamento compacto
Resistente a respingos/suor (IPX4)
Até 18 horas de tempo de reprodução
Esses fones de ouvido confortáveisse encaixam com segurança em seus canais auditivos, criando uma vedação perfeita que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de conforto real com três tamanhos de capas de silicone macias e intercambiáveis.
Este estojo compacto oferece potência real em um pacote minúsculo. Totalmente carregado, os fones de ouvido proporcionam 6 horas de reprodução e um estojo totalmente carregado acrescenta 12 horas a mais. Para um rápido impulso, carregue seus fones de ouvido por 15 minutos e ganhe uma hora extra!
Uma classificação IPX4 e drivers potentes de 6 mm permitem que você desfrute de um som excelente em qualquer clima! Os fones de ouvido são resistentes a respingos e não se importam com um pouco de chuva ou suor, então você não precisa se preocupar ao tomar um banho surpresa.
3.2
de 5
6
Críticas
Grylo
07/07/2024
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Comprador verificado
Otimo Produto
Produto com excelente custo beneficio e suporte excelente do fabricante
Prós
custo / beneficio
Contras
nenhuma desvantagem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1207BK Fones de ouvido True Wireless
Sim, eu recomendo este produto
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30/06/2023
Brasil
Comprador verificado
Ótimo Produto
Fone chegou em perfeito estado, bem embaldo e de um material de alta qualidade. Com relação ao som na minha opinião é muito bom, tanto para músicas como para chamadas de vídeo, já que uso bastante em minhas reuniões online. Valeu o investimento.
Prós
Ótimo produto e valor acessível
Contras
Não vi até agora
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Giuly br
10/05/2024
Brasil
Comprador verificado
Faltou redução de ruído
Otima aquisição muito bom, so faltou redutor de ruído
Prós
Som ótimo
Contras
Redutor de ruído, caminhando sinto barulho dos passos muito alto
Sim, eu recomendo este produto
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