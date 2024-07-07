ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Leve-os em qualquer lugar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar
  • Leve-os em qualquer lugar

Descontinuado

Fones de ouvido True Wireless

TAT1207BL/00

3.2
| (6) Críticas

Disponível em

Amarelo
Amarelo
Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Leve-os em qualquer lugar
Pegue, conecte e vá! Esses fantásticos fones de ouvido True Wireless vêm com um estojo de carregamento supercompacto que cabe no seu bolso e proporcionam um som confiável e conveniente onde quer que você vá. Resistente a respingos e suor, com grau de proteção IPX4, e até 18 horas de autonomia!
Ver todos os benefícios

Leve-os em qualquer lugar

  • Fones de ouvido com encaixe confortável

  • Estojo de carregamento compacto

  • Resistente a respingos/suor (IPX4)

  • Até 18 horas de tempo de reprodução

Encaixe seguro e confortável

Esses fones de ouvido confortáveis​se encaixam com segurança em seus canais auditivos, criando uma vedação perfeita que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de conforto real com três tamanhos de capas de silicone macias e intercambiáveis.

Estojo de carregamento USB-C compacto

Este estojo compacto oferece potência real em um pacote minúsculo. Totalmente carregado, os fones de ouvido proporcionam 6 horas de reprodução e um estojo totalmente carregado acrescenta 12 horas a mais. Para um rápido impulso, carregue seus fones de ouvido por 15 minutos e ganhe uma hora extra!

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Uma classificação IPX4 e drivers potentes de 6 mm permitem que você desfrute de um som excelente em qualquer clima! Os fones de ouvido são resistentes a respingos e não se importam com um pouco de chuva ou suor, então você não precisa se preocupar ao tomar um banho surpresa.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

6

Críticas

2

07/07/2024

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Comprador verificado

Otimo Produto

Produto com excelente custo beneficio e suporte excelente do fabricante

Prós

custo / beneficio

Contras

nenhuma desvantagem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207BK Fones de ouvido True Wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207BK Fones de ouvido True Wireless

30/06/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo Produto

Fone chegou em perfeito estado, bem embaldo e de um material de alta qualidade. Com relação ao som na minha opinião é muito bom, tanto para músicas como para chamadas de vídeo, já que uso bastante em minhas reuniões online. Valeu o investimento.

Prós

Ótimo produto e valor acessível

Contras

Não vi até agora

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207BK Fones de ouvido True Wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207BK Fones de ouvido True Wireless

10/05/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Faltou redução de ruído

Otima aquisição muito bom, so faltou redutor de ruído

Prós

Som ótimo

Contras

Redutor de ruído, caminhando sinto barulho dos passos muito alto

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207YL Fones de ouvido True Wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207YL Fones de ouvido True Wireless

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.