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Fones de ouvido True Wireless

TAT1138BL/00

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto

Ouça seus áudios com nitidez

Ouça seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos e suor, com grau de proteção IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 15 horas de ação.

Ver todos os benefícios

Ouça seus áudios com nitidez

  • Chamadas nítidas

  • Drivers com 13 mm para graves potentes

  • Design ergonômico para mais conforto

  • Resistente a respingos/suor (IPX4)

Drivers personalizados de 13 mm para um som envolvente e graves impactantes

Ouça seus sons como eles devem ser ouvidos. Estes fones de ouvido usam drivers dinâmicos de 13 mm com design personalizado para proporcionar uma experiência sonora incrível. A alta capacidade de potência dos drivers aprimora a dinâmica e os graves para você não perder nenhuma batida.

Sem preocupações. Até 15 horas de reprodução com o estojo

Não importa o quão longo é o seu dia, estes auscultadores têm tudo do que precisa. Desfrute de 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas adicionais com o prático estojo de carregamento de bolso.

Microfone de IA para chamadas nítidas

Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.