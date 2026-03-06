Microfone de IA para chamadas nítidas

Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.