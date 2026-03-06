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Ouça seus áudios com nitidez
Ouça seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos e suor, com grau de proteção IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 15 horas de ação.
Chamadas nítidas
Drivers com 13 mm para graves potentes
Design ergonômico para mais conforto
Resistente a respingos/suor (IPX4)
Ouça seus sons como eles devem ser ouvidos. Estes fones de ouvido usam drivers dinâmicos de 13 mm com design personalizado para proporcionar uma experiência sonora incrível. A alta capacidade de potência dos drivers aprimora a dinâmica e os graves para você não perder nenhuma batida.
Não importa o quão longo é o seu dia, estes auscultadores têm tudo do que precisa. Desfrute de 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas adicionais com o prático estojo de carregamento de bolso.
Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.
Críticas
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.