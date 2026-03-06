Descontinuado
TAST702LF/00
Livre-se dos fios.
Estes fones de ouvido intra-auriculares esportivos true wireless adoram quando você sua. A resistência a respingos IPX5 e a tecnologia UV Clean significam que você se sentirá sempre limpo mesmo treinando pesado. Você obtém até 24 horas de tempo de reprodução com o case de carregamento portátil.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Intra-auriculares
6+18 horas de tempo reprodução
Encaixe seguro
Não importa o esforço, esses fones de ouvido permanecem no lugar. As pontas flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da orelha. As capas intercambiáveis de ponta auricular de borracha em tamanhos pequenos, médios e grandes permitem que você encontre o encaixe perfeito.
Se você precisar de uma carga extra, um carregamento rápido de 15 minutos proporcionará uma hora e meia a mais de tempo de reprodução.
Esses fones de ouvido esportivos têm classificação IPX5 à prova de imersão, o que significa que são resistentes à imersão prolongada. Sue com força, treine na chuva ou até mesmo use-os no chuveiro.
Críticas
Os resultados reais podem variar