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Descontinuado

7000 seriesFone de ouvido wireless

TAST702LF/00

Disponível em

Limão
Limão
Preto
Preto

Livre-se dos fios.

Estes fones de ouvido intra-auriculares esportivos true wireless adoram quando você sua. A resistência a respingos IPX5 e a tecnologia UV Clean significam que você se sentirá sempre limpo mesmo treinando pesado. Você obtém até 24 horas de tempo de reprodução com o case de carregamento portátil.

Ver todos os benefícios

Treine com liberdade.

Livre-se dos fios.

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Intra-auriculares

  • 6+18 horas de tempo reprodução

  • Encaixe seguro

Vedação perfeita, ótimo isolamento passivo de ruído

Não importa o esforço, esses fones de ouvido permanecem no lugar. As pontas flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da orelha. As capas intercambiáveis de ponta auricular de borracha em tamanhos pequenos, médios e grandes permitem que você encontre o encaixe perfeito.

Carga rápida. Carregue por 15 minutos, treine 1,5 hora extra

Se você precisar de uma carga extra, um carregamento rápido de 15 minutos proporcionará uma hora e meia a mais de tempo de reprodução.

IPX5 à prova d'água. À prova d'água e suor

Esses fones de ouvido esportivos têm classificação IPX5 à prova de imersão, o que significa que são resistentes à imersão prolongada. Sue com força, treine na chuva ou até mesmo use-os no chuveiro.

Especificações técnicas

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  1. Os resultados reais podem variar