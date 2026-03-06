Descontinuado
TAST702BK/00
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Intra-auriculares
6+18 horas de tempo reprodução
Encaixe seguro
As capas intercambiáveis de ponta auricular de borracha criam uma vedação perfeita. As pontas flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da orelha. Não importa o quanto você treine duro, esses fones de ouvido esportivos ficam onde você precisa.
Não importa o esforço, esses fones de ouvido permanecem no lugar. As pontas flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da orelha. As capas intercambiáveis de ponta auricular de borracha em tamanhos pequenos, médios e grandes permitem que você encontre o encaixe perfeito.
Os botões fáceis de usar permitem pausar playlists e fazer chamadas, tudo sem precisar tocar no smartphone. Os fones de ouvido ficam prontos para emparelhar assim que você ativa o Bluetooth e lembrarão do último dispositivo com que foram emparelhados.
Críticas
Os resultados reais podem variar