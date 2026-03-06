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  • Livre-se dos fios.
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Descontinuado

7000 seriesFone de ouvido wireless

TAST702BK/00

Livre-se dos fios.
Estes fones de ouvido intra-auriculares esportivos true wireless adoram quando você sua. A resistência a respingos IPX5 e a tecnologia UV Clean significam que você se sentirá sempre limpo mesmo treinando pesado. Você obtém até 24 horas de tempo de reprodução com o case de carregamento portátil.
Ver todos os benefícios

Treine com liberdade.

Livre-se dos fios.

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Intra-auriculares

  • 6+18 horas de tempo reprodução

  • Encaixe seguro

Pontas emborrachadas macias. Seguro e confortável

As capas intercambiáveis de ponta auricular de borracha criam uma vedação perfeita. As pontas flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da orelha. Não importa o quanto você treine duro, esses fones de ouvido esportivos ficam onde você precisa.

Vedação perfeita, ótimo isolamento passivo de ruído

Não importa o esforço, esses fones de ouvido permanecem no lugar. As pontas flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da orelha. As capas intercambiáveis de ponta auricular de borracha em tamanhos pequenos, médios e grandes permitem que você encontre o encaixe perfeito.

Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente

Os botões fáceis de usar permitem pausar playlists e fazer chamadas, tudo sem precisar tocar no smartphone. Os fones de ouvido ficam prontos para emparelhar assim que você ativa o Bluetooth e lembrarão do último dispositivo com que foram emparelhados.

Especificações técnicas

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Críticas

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  1. Os resultados reais podem variar