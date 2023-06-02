Descontinuado
TASH402BK/00
Disponível em
Drivers de 40 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
À prova de água e suor
Esse fone de ouvido oferece até 20 horas de reprodução contínua para você se divertir ouvindo músicas onde estiver, com toda tranquilidade.
Alcance seus objetivos com as músicas da sua playlist de treinos. Os drivers acústicos de 40 mm em neodímio reproduzem os graves para motivá-lo. A estrutura totalmente fechada proporciona excelente isolamento passivo de ruído. Assim, você pode ouvir o que quiser sem perturbar as outras pessoas.
As almofadas auriculares macias e com entradas de ar têm enchimento de gel refrescante: seja qual for a intensidade do seu treino, o fone de ouvido permanecerá frio em sua pele. As almofadas também são removíveis para facilitar a limpeza.
3.9
de 5
16
Críticas
@maromba01
02/06/2023
Brasil
Tem um porém
Esqueci de comentar um ponto que acho negativo: o botão liga-desliga é bem chatinho de acionar. Ele fica no mesmo dispositivo de aumentar e diminuir o som. Só que é muito duro e estreito. Vc precisa apertar com força o botão para que o aparelho ligue ou desligue, às vezes, demorando entre 10 e 15 segundos para o comando funcionar. Outra coisa é que ele não desliga se estiver pareado. Já tentei muitas vezes e ele simplesmente não desliga. Você precisa cancelar o bluetooth no celular para depois desligar o aparelho. De resto é show.
Prós
Leve, confortável e bom custo-benefício
Contras
Cai da cabeça se você deitar. O botão liga-desliga é bem duro e demora pra acionar. Não desliga se estiver pareado.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402LF Fone de ouvido wireless
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Alex1989whisky
23/02/2023
Brasil
Fone excelente, par de espuma deixa a desejar
Tenho meu fone a mais de um ano, e estou precisando trocar par de almofadas, e infelizmente não vendem a parte. Infelizmente não encontro em nenhum lugar
Prós
Aguenta suor, academia
Contras
Par de almofadas estraga rápido, e não vendem peça de reposição
Sim, eu recomendo este produto
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21/03/2022
Brasil
Excelente muito satisfeito
Ótimo fone bateria dura muito qualidade do som excelente como sempre
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Os resultados reais podem variar