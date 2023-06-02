Bom tenho mais de 10 Headphones e ate agora este é o melhor que tive, bass excelente melhora muito a percepçao dos instrumentos da musica, nem uso mais os meus outros fones. Super confortavel e macio (usei por umas 10 horas e nao tive nenhum desconforto), nao esquenta (so uso dentro de casa mas em comparaçao a outros é bem fresco). Uso por muitas horas seguidas em um dia e so precisei regarregalo 3 vezes em uma semana,leva apenas 2 horas para carregalo totalmente (um led branco se apaga quando ele esta carregado). Conecta super rapido e facil (uso na smart tv no celular e no pc),e ele se lembra do ultimo dispositivo conectado entao so ligar e ele se conecta automaticamente no ultimo dispositivo. Tem um volume bem alto ,alem do volume do dispositivo ainda da pra aumentar o dele tambem (numca fui ate o maximo pois fica muito alto sem precisar). Bom agora vou falar do que eu acho(minha opniao) do que poderia ser mudado e o que deve continuar: # a bateria tem uma otima durabilidade e carrega bem rapido entao philips padrao daqui pra melhor hein! # espumas super confortaveis e fresquinhas entao padrao daqui pra melhor! # conectividade facil e rapida entao daqui pra melhor! # este headphone é somente bluetooth nao tem conector p2 e nem entrada para cartao sd, uma coisa que nao vi neste site nem nos revendedores mas deveria ter esta informaçao logo no começo bem grande e visivel a todos ,em nenhum lugar fala que tem mas tambem em nenhum lugar fala que nao tem, esta é uma informaçao muito importnte que tem que ficar bem esclarecida pois todos os meu outros fones (padrao em basicamente todos os fones q vejo) sao bluetooth mas tem conector p2 e entrada para cartao sd.Acredito que seria conveniente para os consumidores um * logo abaixo do nome do produto avisando sem p2 e sd somente bluetooth para eliminar qualquer duvida.Outra coisa é o tempo para carregalo totalmente so ha esta infomaçao no manual dentro da caixa outra duvida que deveria estar escrito logo de cara e nao esta,entao padrao informaçoes principais mostradas bem facil e simples! # agora umas coisinhas mais pessoais mesmo: a cor, todo phone que vejo que tem a opçao de cor branca esgota rapido entao poque ainda insistem em fazer preto se todas as cores claras sao as mais requisitadas (as vezes parece que nao querem vender os podutos pois ficam tacando preto em tudo se é obvio que sao os que sobram), esse phone mesmo comprei do verde agora imagine se fosse branco onde é preto ia ser maravilhoso de lindo o branco com verde ou azul ou entao um todo branco mas nao querem colocar preto pra todo lado e perder a oportunidade de fazer algo muito mais lindo, n é totalmente so opniao os claros sempe esgotam primeiro! sobre ele se conectar automaticamente com o ultimo dispositivo,para min nao ficou tao legal pois uso muios aparelhos assim acabo tendo que desligar os outros que nao quero conectar se n ele conecta na hora que liga assim nao dando nem tempo de escolher,mas sei que isso é so para min acredito que a maioria das pesoas so usa 1 celular! a tampinha do conector para carregar quando aberta ela acaba ficando em cima da luz que mostra que esta carregando, o que fica um pouco chato ter que ficar indo verificar pois nao da pra ver de longe pois a tampinha esconde,uma coisa bem boba mas surpreende pois quem fez nao percebeu que deveria abrir para o outro lado(erro bobo kkkkkkkk). e assim concluo, obrigado philips por mais este headphone maraviloso! =)