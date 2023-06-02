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Descontinuado

Fone de ouvido wireless

TASH402LF/00

3.9
| (16) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Verde e preto
Verde e preto
Fique frio.
Dê o seu melhor com estes fones de ouvido esportivos sem fio e resistentes ao suor. Leves e confortáveis, eles proporcionam 20 horas de reprodução com uma única carga. A espuma do revestimento refresca suas orelhas, ajudando você a manter o foco quando as coisas esquentam.
Ver todos os benefícios

Mesmo que você esteja a todo vapor.

Fique frio.

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • À prova de água e suor

Tempo de reprodução de 20 horas

Esse fone de ouvido oferece até 20 horas de reprodução contínua para você se divertir ouvindo músicas onde estiver, com toda tranquilidade.

Drivers acústicos de neodímio de 40 mm

Alcance seus objetivos com as músicas da sua playlist de treinos. Os drivers acústicos de 40 mm em neodímio reproduzem os graves para motivá-lo. A estrutura totalmente fechada proporciona excelente isolamento passivo de ruído. Assim, você pode ouvir o que quiser sem perturbar as outras pessoas.

Almofadas auriculares com entrada de ar. Fácil desencaixe para limpeza

As almofadas auriculares macias e com entradas de ar têm enchimento de gel refrescante: seja qual for a intensidade do seu treino, o fone de ouvido permanecerá frio em sua pele. As almofadas também são removíveis para facilitar a limpeza.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

16

Críticas

02/06/2023

Brasil

Brasil

Tem um porém

Esqueci de comentar um ponto que acho negativo: o botão liga-desliga é bem chatinho de acionar. Ele fica no mesmo dispositivo de aumentar e diminuir o som. Só que é muito duro e estreito. Vc precisa apertar com força o botão para que o aparelho ligue ou desligue, às vezes, demorando entre 10 e 15 segundos para o comando funcionar. Outra coisa é que ele não desliga se estiver pareado. Já tentei muitas vezes e ele simplesmente não desliga. Você precisa cancelar o bluetooth no celular para depois desligar o aparelho. De resto é show.

Prós

Leve, confortável e bom custo-benefício

Contras

Cai da cabeça se você deitar. O botão liga-desliga é bem duro e demora pra acionar. Não desliga se estiver pareado.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402LF Fone de ouvido wireless

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23/02/2023

Brasil

Brasil

Fone excelente, par de espuma deixa a desejar

Tenho meu fone a mais de um ano, e estou precisando trocar par de almofadas, e infelizmente não vendem a parte. Infelizmente não encontro em nenhum lugar

Prós

Aguenta suor, academia

Contras

Par de almofadas estraga rápido, e não vendem peça de reposição

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Esta avaliação foi feita para TASH402BL Fone de ouvido wireless

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Esta avaliação foi feita para TASH402BL Fone de ouvido wireless

21/03/2022

Brasil

Brasil

Excelente muito satisfeito

Ótimo fone bateria dura muito qualidade do som excelente como sempre

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Esta avaliação foi feita para TASH402LF Wireless Headphone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402LF Wireless Headphone

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  1. Os resultados reais podem variar