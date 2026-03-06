Fones personalizáveis. Use os adesivos e suas próprias obras de arte

As crianças possam personalizar os fones de ouvido com adesivos ou até mesmo com suas próprias obras de arte. O revestimento externo dos fones abre para que você possa colocar um desenho na parte interna. Os fones de ouvido vêm com três conjuntos de adesivos e cartões gráficos.