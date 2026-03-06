Descontinuado
TAKH301BL/00
Faça do seu jeito
Divirta-se com os fones de ouvido auriculares que as crianças podem estilizar. Esses fones de ouvido têm um volume limitado a 85 dB e são resistentes o suficiente para serem levados na mochila da escola. As crianças podem decorar os fones com adesivos ou suas próprias obras de arte!
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Projetados especialmente para proteger os jovens ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e reproduzindo jogos com muita segurança.
As crianças possam personalizar os fones de ouvido com adesivos ou até mesmo com suas próprias obras de arte. O revestimento externo dos fones abre para que você possa colocar um desenho na parte interna. Os fones de ouvido vêm com três conjuntos de adesivos e cartões gráficos.
Críticas