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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

TAKH301BL/00

Faça do seu jeito

Divirta-se com os fones de ouvido auriculares que as crianças podem estilizar. Esses fones de ouvido têm um volume limitado a 85 dB e são resistentes o suficiente para serem levados na mochila da escola. As crianças podem decorar os fones com adesivos ou suas próprias obras de arte!

Ver todos os benefícios

Faça do seu jeito

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Drivers acústicos de 32 mm. Som nítido

Projetados especialmente para proteger os jovens ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e reproduzindo jogos com muita segurança.

Fones personalizáveis. Use os adesivos e suas próprias obras de arte

As crianças possam personalizar os fones de ouvido com adesivos ou até mesmo com suas próprias obras de arte. O revestimento externo dos fones abre para que você possa colocar um desenho na parte interna. Os fones de ouvido vêm com três conjuntos de adesivos e cartões gráficos.

Especificações técnicas

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